Galambos Lajost sokkolta a letöltendő

Itt a Korda-bejelentés: Befejeztük, hogy ketten állunk a színpadon!

Idén több mint száz koncertet adott a Korda-házaspár, most azonban nagy bejelentést tettek. Korda György azt is elárulta, hogy mi ad neki erőt ahhoz, hogy a 84. születésnapjához közeledve is így bírja a tempót.