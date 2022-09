Friss részletek érkeztek a Lurdy ház előtt történt tegnap esti késelésről

Megosztás itt:

Mint arról a Ripost beszámolt, késelés történt Budapest IX. kerületében, a Lurdy ház dohányboltjánál leszúrtak egy embert kedden. A férfit felkaron szúrták, egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a sérülés. A mentők és rendőrök egyből a helyszínre siettek.

A ferencvárosi nyomozók 20 perccel később egy X. kerületi presszónál megtalálták és elfogták azt a férfit, aki a sérülést okozhatta.

R. Lajost a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő, ahol súlyos testi sértés, valamint felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A rendőrség most arról számolt be, hogy a 42 éves férfi a bűncselekményeket nem ismerte el, de elmondta, hogy a későbbi sértett korábban elvette a sörét és egy szatyorban lévő holmijait is meg akarta szerezni tőle.

A rendőrök a támadáshoz használt kést a szemle során megtalálták és lefoglalták, R. Lajost pedig őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

