Friss hír érkezett a Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült balerináról

Egyetlen súlyos sérültje volt a Jókai utcában múlt héten történt tragikus házomlásnak: Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház balerinája, aki éppen a munkahelyére tartott. A művésznő azóta jobban van, de segítségre van szüksége.

Apáti Bence, az egykori balett-táncos, jelenlegi publicista, konzervatív közéleti személyiség most a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet az Operettszínház bejegyztésére, illetve a Kiss-B. Attila által kezdeményezett imaláncra és egy, a családot támogató lehetőségre.

„Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház balerinája június 27-én, a VI. kerületi Ó utca és Jókai utca sarkán álló ház épületrészének leomlásakor súlyos balesetet szenvedett, amelynek következtében koponya- és gerincsérülései miatt egy komplikált életmentő műtétsorozaton esett át.

Nagyon sokan csatlakoztak a Kiss-B. Atilla főigazgató úr által kezdeményezett imalánchoz, és Niki hogylétéről, valamint támogatásának lehetősége iránt is folyamatosan érkeznek az érdeklődések.

Táncművészünk édesanyjának hozzájárulásával tájékoztatjuk Önöket, hogy Niki kórházi ápolása, tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javuló tendenciát mutat.

A Budapesti Operettszínház társulata és kollégái minden lehetséges módon, így anyagilag is segítik az édesanyát, aki ezúton is megköszöni mindazok támogató segítségét, akik – akár puszta érdeklődésükkel, akár az imalánchoz csatlakozásukkal, akár adománynyújtás révén is – kifejezik kollégánk felépülésével kapcsolatos törődésüket, együttérzésüket.

Adományaikat a következő számlaszámra juttathatják el:

Tóth Adrienne: 10404072-86755254-71811015

