Franciaországban fogták el a magát rendőrnek kiadó férfit

Az ügyész az előkészítő ülésen mértékes indítványt tett a büntetés tartalmára – 1 év 6 hónap börtönbüntetés – vonatkozóan, ha a vádlott beismerő nyilatkozatot tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

A férfi a vádirattal egyezően elismerte a bűncselekmény elkövetését, tárgyaláshoz való jogáról pedig lemondott, amit a bíróság végzésével elfogadott. Az elsőfokú bíróság a vádlottat hivatalos minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt az ügyészi indítvánnyal egyezően 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott még 2009 szeptemberében összeismerkedett A. J.-vel, aki felajánlotta a férfinak, hogy lakjon nála, így egy időre megoldódhat a lakhatási gondja. Mindkét férfi nehéz anyagi helyzetben volt, ezért A. J. elmondta L. Z.-nek, hogy többször tett már szert úgy jövedelemre, hogy magát rendőrnek adta ki, házkutatást színlelve bejutott a lakóházba és az onnan eltulajdonított értéktárgyakat értékesítette. A férfi rávette L. Z.-t, hogy hasonló módszerrel elkövetett bűncselekményekben működjön közre, az ellopott értékek eladásából befolyó összegből pedig fedezni tudja a lakhatását.

A vádlott és társa 2009. szeptember 28-án 14 óra 30 perc körül Debrecenben, a Kossuth utcán megjelentek egy idős, akkor 71 éves nőnél, akit A. J. ismert és tőle akartak jogtalanul értéktárgyakat megszerezni. Mivel A. J.-t a sértett személyesen ismerte, ezért a férfi rábírta a vádlottat, hogy adja ki magát rendőrnek és úgy menjen be az idős asszony lakásába. A bűncselekmény elkövetéséhez a férfi átadott a vádlottnak egy rendőrségi jelvénynek látszó tárgyat, egy fekete bőr tokot, amelyre egy címer volt ragasztva. L. Z. felment a sértett lakásához, közben társa a ház közelében várakozott és figyelt. Az idős nő ajtót nyitott a vádlottnak, aki valótlanul azt állította, hogy ő rendőr, majd megmutatta a rendőrségi jelvénynek látszó tárgyat is és közölte, hogy házkutatást fog tartani. A férfi eközben a lábával betámasztotta az ajtót, hogy azt a sértett ne tudja bezárni. Az álrendőr az állította, hogy információja van arról, hogy az idős nő hamis ékszereket árul, a zsebéből ki is vett egy nyakláncot, amit letett az asztalra és azt mondta, hogy az is hamis. Ezt követően a férfi felszólította a sértettet, hogy adja át az összes ékszerét. A vádlott azzal fenyegette meg a sértettet, hogy az intézkedésnek nem szegülhet ellen, mert akkor bűncselekményt követ el. A sértett abban a hiszemben, hogy a vádlott rendőrként hivatalos eljárást folytat, a fenyegetés hatására félelmében elővette az aranyékszerét tartalmazó dobozt és azt átadta a vádlott részére. A vádlott az ékszereket zsebre tette és közölte, hogy a házhoz érkező rendőrök elé megy, hogy őket a sértett lakáshoz vezesse. Ezt követően a férfi a ház előtt találkozott a társával, akinek az ékszereket átadta, majd elmenekültek.

A bűncselekmény felbújtóját A. J.-t, mint különös visszaesőt a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2011. április 11-én jogerősen 4 év 8 hónap fegyházbüntetésre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A férfi társa L. Z. akkor a bűncselekmény elkövetése után a hatóságok elől megszökött, vele szemben a bíróság európai elfogatóparancsot adott. A vádlottat végül 2020. december 16-án Franciaországban fogták el. A férfi kiadatását követően Magyarországon bűnügyi felügyelet alá került. A Debreceni Járásbíróság ítélete jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette.

