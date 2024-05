Fővárosi rendőrfőkapitány: Budapest az egyik legbiztonságosabb főváros a világon

Megosztás itt:

– A Fővárosi Közgyűlés március végén egyhangúlag fogadta el a főkapitány éves beszámolóját, amit azzal kezdett, hogy intenzív éve volt tavaly a BRFK-nak. Mit értett ezalatt?

– Többek között arra utaltam, hogy számos kulturális, sport és politikai rendezvény volt a fővárosban. Ráadásul, tavaly három napot is eltöltött a pápa Budapesten. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Ferenc pápa látogatásának biztosításában részt vehettünk, és a társszervekkel együtt sikeresen biztosítottuk a pápalátogatást. Ide sorolhatom még az atlétikai világbajnokságot, illetve Európa-liga kupadöntőt is rendeztek a magyar fővárosban. Tavaly 3240 rendezvényt biztosított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), ebből csak 13 volt, amit megtiltottunk vagy korlátoztunk. Ez is azt mutatja, hogy a BRFK a lehető legszélesebb körben biztosítja a békés gyülekezéshez való jogot.

– Mindezek mellett persze a mindennapok közbiztonságát is szavatolnia kell a rendőrségnek.

– Pontosan, mi akkor végezzük jól a munkánkat, ha nemcsak a számok mutatják, hogy tényleg egy békés, biztonságos fővárosban élnek, dolgoznak itt az emberek, hanem ez valóban találkozik a lakosság érzetével, és a lakosság is jórészt így gondolja. Az átlagos kiérkezési időnk 12 perc, így az országban az egyik leggyorsabban kiérkező egység a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nincs okunk szégyenkezni. Tőlünk teljesen független felmérések is azt mutatják, hogy Budapest biztonságos város.

Például az egyik neves turisztikai magazin reprezentatív felmérése szerint az egyedül utazó hölgyek tekintetében Budapest az egész világon a harmadik legbiztonságosabb város. A Jewish News Syndicate pedig arról írt tavaly, hogy „Budapest az egyetlen olyan nagy európai főváros, amely megérdemli a zsidók számára a biztonságos jelzőt”.

– Mindez tetten érhető, ha megnézzük a tavalyi statisztikát?

– Igen, tavaly és tavalyelőtt is összesen a fővárosban körülbelül negyvenezer bűncselekményt követtek el. Vannak bűncselekmény típusok, amelyek számai emelkednek, vannak, amelyek csökkennek. Az azt megelőző évhez képest tavaly csökkent például az emberöléseknek a száma. Megjegyzem, egy emberölés is sok, viszont, ami nagyon fontos, hogy mind a 35 Budapesten elkövetett emberölést sikerült felderítenünk. Ez hosszú évek óta így van, hogy nincs felderítetlen emberölés Budapesten. Emellett, drasztikusan csökkent a lakásbetörések száma, de a személygépkocsi lopás is jóval kevesebb volt az elmúlt évben, mint azt korábban tapasztalhattuk. 2010-ben még 3300-at elloptak Budapesten, ez mára 103-ra redukálódott. Hozzáteszem, körülbelül tíz év alatt a rablások száma 90 százalékkal csökkent, de ami ennél is fontosabb, hogy 95 százalékban sikerül elfognunk az elkövetőket.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: police.hu