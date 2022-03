Fordított sorrend

Megosztás itt:

Gépkocsizó járőrszolgálatuk közben vettek észre a rendőrök Mendén egy, az úton keresztbe fordult, majd nagy sebességgel mellettük elhajtó fekete autót. Utána kanyarodtak és a 31-es főúton, egy parkolóba beszáguldva igazoltatták a sofőrt. Összefüggéstelen, zavaros beszédéből kiderült, nincs nála semmilyen irat, adatait többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elárulni, ahogyan arra a kérdésre is nyomdafestéket nem tűrően válaszolt, hogy ivott-e. Trágár szavai, a menekülési lehetőség keresése, a rendőri intézkedéssel szembeni ellenállása indokolttá tette a bilincs használatát. Még akkor sem nyugodott meg, indulatosan, őrjöngve ordibált.

hirdetés

Míg a járőrök igyekeztek megfékezni és lenyugtatni, a rádióforgalmazásban elhangzott, egy fekete autót nem sokkal korábban elloptak egy kókai ház udvaráról. Miután a férfi lehiggadt jelentették, a kocsit és a gyanúsítottat is megtalálták. A 30 éves dunaharaszti férfit előállították, a Sülysápi Rendőrőrsön alkalmazott légalkoholmérő pozitív eredményt mutatott. Az is kiderült, vezetői engedélye nincs és soha nem is volt, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől.

Az őrizetbe vett férfi kihallgatását másnapra kellett halasztani, addigra a terhére róható bűncselekmények száma hétre emelkedett. Idén januárban egy kókai házba surranva pénzt, televíziót és mobiltelefont lopott, bepakolta az udvaron álló járműbe, majd elkocsizott. A lopott autóval aztán a főváros XVIII. kerületében másnap éjszaka három utcán parkoló gépkocsit is feltört, vitte, amit talált: permetező gépet, pajszert, alufelniket. Összesen közel 3 millió forint kárt okozott.

A 30 éves, jelenleg 6 másik büntetőeljárásban érintett férfi ellen most három rendbeli lopás bűntettének, két rendbeli lopás vétségének, járművezetés ittas állapotban, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság, egyben kezdeményezték letartóztatását.

Police.hu

kép: Police.hu