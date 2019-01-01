2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Fokozottan figyel a rendőrség az év első napján

Hír TV

2019. január 1., kedd 18:33

Szilveszter éjszaka, és az év első napján is fokozott a rendőri jelenlét Magyarországon. A rendőrség ezzel a lakosság szubjektív biztonságérzetét biztosítja.

„Január elsején is egy megemelt szolgálattal biztosítjuk a közrend védelmét, illetve szubjektív biztonságérzetet leginkább befolyásoló negatív tényezőknek a csökkentését. Magasabb létszámmal vagyunk kint közterületeken és megemelt létszámmal vagyunk kint közlekedésrendészeti erők tekintetében is” – mondta Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya.

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