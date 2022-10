Fiatal holland BMW-s rohant egy kanizsai utánfutóba

Megosztás itt:

A Magyar Szó szerint a baleset a Horgos-Újvidék autópályán történt, a határátkelőtől mindössze két kilométerre. Ott várakozott ugyanis a teherforgalomnak fenntartott sorban egy kanizsai regisztrációjú utánfutós kamion, amikor egyszer csak hatalmas sebességgel felé száguldott egy BMW, ami egyenesen a kamionba csapódott.

A kocsit egy 21 éves holland férfi vezette, akihez bár kiérkeztek a mentők, az életét már nem tudták megmenten, a kocsija olyannyira összeroncsolódott, hogy valósággal felismerhetetlenné vált.

Egyelőre nem lehet tudni, mi okozta a tragikus balesetet, a történeket szakértők bevonásával fogják majd vizsgálni.

Három éve a horvát autópályán történt hasonló baleset, amiről akkor a Bors is többször írt: 2019 nyarán egy BMW-vel száguldó Ozran M. a horvátországi Sveta Helenánál rohant belemintegy 150 kilométeres sebességgel egy fizetőkapunál várakozó család autójába. A kocsiban a magyar származású teniszező, Daniel D. ült, mellette pedig felesége, Ana, míg hátul kisfiuk, Dominik utazott. A család összes tagját válságos állapotban vitték kórházba, hosszú hónapok lábadozása után térhettek csak haza, ausztráliai otthonukba, ahol a családapa neves edzőként dolgozott.

A vétkes sofőrt az eset után őrizetbe vették, később pedig le is tartóztatták, miután kiderült, hogy nem csak, hogy a baleset előtt nemrég engedték ki az elvonóról, de a baleset idején is több féle kábítószer volt a szervezetében. A férfit és a számára hamis igazolásokat kiíró orvosát megbüntették, Ozran M.-et pedig le is tartóztatták, amit a zágrábi bíróság többször is meghosszabbított az évek folyamán. Arra, hogy a mostani esetben történt-e bármilyen mulasztás, műszaki hiba vagy egyéb tényező, majd a jövőbeli rendőrségi és igazságügyi vizsgálatok fognak fényt deríteni.

