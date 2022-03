Féltékenységből akarta megölni Konta Barbarát

Megosztás itt:

Konta Barbara, aki két évtizeddel ezelőtt a Barátok közt című napi televíziósorozat egyik legnépszerűbb szereplője volt, talán nem is tudta, milyen közel állt a halálhoz. A szériáért régen látott módon rajongtak az emberek, de ki gondolta volna, hogy akad olyan rajongó, aki akár ki is oltaná egy kedvenc életét.

Márpedig így volt, húsz éve letartóztattak egy 17 esztendős budapesti srácot, H. Andrást, akinek feltett szándéka volt, hogy végez szerelmével, az RTL Klub sorozatában Hoffer Esztert alakító Konta Barbarával, mert nem viszonozta az érzelmeit. A rendőrök épp időben léptek, hiszen – mint kiderült – a merényletet másnapra tervezte a fiatalember.

– 2002 februárjában a XV. kerületi Rendőrkapitányságon dolgoztam, és az egyik éjszaka bent voltam, amikor az ügyeletes tiszt segítséget kért. Nem tudta, mennyire veheti komolyan egy fiú szüleinek bejelentését – vágott bele a régi történetbe az ügyön dolgozó volt nyomozó, Bikárdi Csaba.

Az exzsaru elmondása szerint 40-50 körüli, jólszituált házaspár várt rá az őrszobán, akik a saját fiuk ellen tettek bejelentést. Mint elmesélték, a gyerek élt-halt a Barátok köztért, különösképpen a szép színésznőért, akit hiába üldözött a szerelmével, s nem tudta elfogadni, hogy a leveleire nem kap választ.

–A szülők elmondása szerint a csalódott fiú arra jutott, hogy ha a színésznő nem lehet az övé, akkor másé se legyen és ezt papírra is vetette. Ezt a fenyegető üzenetet találták meg a szülők, ettől ijedtek meg. Féltek, hogy valóra is válthatja azt az ígéretét, s rátámad Barbarára – magyarázta a volt nyomozó.

A veszély fennállt, hiszen a szülők elmesélték, hogy a srác korábban felgyújtotta egy haragosa autóját, majd a nyomozás során kiderült, a színésznőt is zaklatta: ő volt az, aki 2001 júniusában a színésznő autójának jobb oldalát fekete festékkel lefújta, majd néhány héttel később az autó kerekét is kiszúrta. A házkutatás során a fiú szobájában a furcsa levelezés mellett több kést és egy 9 mm-es flóbert pisztolyt is találtak 20 tölténnyel, amelyet a srác egyik barátja vett 11500 forintért egy Rákóczi úti üzletben.

– Ezek alátámasztották az emberölés előkészületét. A srácot behozták, ő pedig nem tagadta, mit tervezett. Így megállt a „balhé”, amit ráadásul másnap reggel akart végrehajtani – mondta Bikárdi Csaba, kiemelve, számára furcsa volt, hogy az egyébként normálisnak tűnő fiú mennyire szenvtelenül beszélt a kiagyalt bűntettről.

Talán éppen ezért merült fel, nem beszámítható, így ugyan elrendelték előzetes letartóztatását, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben is megvizsgálták. Úgy tudjuk, tudathasadásos elmebetegség tüneteit állapították meg nála, így kezelésre kötelezték.

A sorozatot 2003-ban elhagyó Konta Barbara jelenleg Hollandiában él családjával és szeretné elfeledni az eseményeket, kerestük, de annyit mondott, életének erről a részletéről nem szeretne nyilatkozni.

