Félmillióval károsítottak meg hat turistát

2018. OKTÓBER 8., HÉTFÕ MA ÉRKEZIK BUDAPESTRE RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕ, ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FOGADJA. TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT ORBÁN VIKTORRAL, ÉS NYITÓBESZÉDET MOND A MAGYARORSZÁG-TÖRÖKORSZÁG ÜZLETI FÓRUMON. AZ ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY MIATT NEM TARTHATJA MEG A DK AZ ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK LÁTOGATÁSÁRA TERVEZETT TÜNTETÉSÉT AZ AKADÉMIÁNÁL. AZ EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELÕS FRANCIA MINISZTER: TÖRTÉNELMI HARCOT KELL VÍVNI A MAGYAR KORMÁNY ELLEN, UGYANIS ROSSZ ÚTON HALAD. SZIJJÁRTÓ A FRANCIA MINISZTER NYILATKOZATÁRA: A KORMÁNY EGY LÉPÉST SEM HÁTRÁL, MINDEN EREJÉVEL VÉDI MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁT. PALKOVICS LÁSZLÓ: A CORVINUS EGYETEM ÚJ MÛKÖDÉSI MODELLJÉHEZ VEZETÕ FOLYAMATOT AZ EGÉSZ FELSÕOKTATÁSRA SZÜKSÉGES KITERJESZTENI. BORONKAI SZABOLCS, A NAT EGYIK SZERZÕJE: A DIÁKOK TERHEINEK CSÖKKENTÉSE VOLT AZ EGYIK LEGFONTOSABB CÉL AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV MEGALKOTÁSAKOR. VÁLLALJA AZ LMP NÕI TÁRSELNÖKI TISZTSÉGÉT DEMETER MÁRTA, HAMAROSAN AZ ERRÕL SZÓLÓ PÁLYÁZATÁT IS BEADJA - INDEX.HU. KIZÁRTÁK A JOBBIK KÉPVISELÕCSOPORTJÁBÓL VOLNER JÁNOST, A PÁRT ALELNÖKÉT, A KIZÁRÁST 17 IGEN, 4 NEM ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN VOKSSAL SZAVAZTÁK MEG. A DÖNTÉST KÖVETÕEN KÉT MÁSIK JOBBIKOS KÉPVISELÕ, FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN A KILÉPÉS MELLETT DÖNTÖTT. TRÓCSÁNYI: HAMAROSAN AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ KERÜLHET A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYAR IDÕK. FOLYAMATOSAN CSÖKKEN A KÜLÖNBSÉG AZ ALACSONY ÉS A MAGAS KERESETEK KÖZÖTT, OKA, A KISEBB FIZETÉSEK JOBBAN EMELKEDNEK - MAGYAR IDÕK. MKSZ: OLYAN KAPITÁNYT KERES, AKI HIGGADT, ÉS ELEMZÕ MUNKÁVAL KIHOZZA A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTBÓL AMI BENNE VAN. IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP VAJTÁN, MIUTÁN A KÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETE JÚLIUS 9-EI ÜLÉSÉN FELOSZLATTA MAGÁT. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: KIM DZSONG UN KÉSZ NEMZETKÖZI ELLENÕRÖKET BEENGEDNI ÉSZAK-KOREA NUKLEÁRIS ÉS RAKÉTAKÍSÉRLETI TELEPEIRE. JAPÁN MINISZTERELNÖK: TOKIÓ TÁRT KAROKKAL VÁRNÁ NAGY-BRITANNIÁT A CSENDES-ÓCEÁNI SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNYBEN A BREXIT UTÁN. ELKERÜLHETETLEN SKÓCIA FÜGGETLENNÉ VÁLÁSA, ÉS EZT A BREXIT IS ERÕSÍTI KÖZÖLTE A SKÓT MINISZTERELNÖK. BANGLADESI ELNÖK: ALÁÍRTA A VITATOTT ÚJ TÖRVÉNYT, AMELY A HELYI MÉDIA SZERINT VESZÉLYEZTETI A SZÓLÁS- ÉS SAJTÓSZABADSÁGOT. LETETTE A HIVATALI ESKÜT BRETT KAVANAUGH AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGÁNAK BÍRÓI TISZTSÉGÉRE. KELEMEN HUNOR: NEM KELL FELELÕSÖKET KERESNI AZ ALACSONY RÉSZVÉTEL MIATT A CSALÁD FOGALMÁNAK ALKOTMÁNYBA IKTATÁSÁRÓL SZÓLÓ ROMÁNIAI NÉPSZAVAZÁSON. AZONNALI HATÁLLYAL LEMONDOTT AZ INTERPOL KÍNAI SZÁRMAZÁSÚ ELNÖKE, MIUTÁN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK. MIGRÁCIÓS RENDÕRSÉGET HOZ LÉTRE VENEZUELA - JELENTETTE BE DELCY RODRÍGUEZ VENEZUELAI ALELNÖK. ELFOGADTA AZ IRÁNI PARLAMENT A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁT AKADÁLYOZÓ TÖRVÉNYT. ELBOCSÁTOTTAK EGY ÚJSÁGÍRÓT MINNESOTÁBAN, MERT DONALD TRUMP KAMPÁNYJELSZAVÁVAL ELLÁTOTT SAPKÁBAN TUDÓSÍTOTT - MTI. BANGKOKI RENDÕRSÉG: LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY BANGKOKI BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN, EGY INDIAI TURISTA ÉS ÖT EMBER MEGSEBESÜLT. MEGERÕSZAKOLTAK ÉS MEGGYILKOLTAK EGY BOLGÁR OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓT. 5,9-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS VOLT HAITIN, LEGKEVESEBB 11 EMBER MEGHALT, TÖBB SZÁZAN MEGSÉRÜLTEK. HELYI KATASZTRÓFAVÉDELEM: MÁR MAJDNEM 1950 HALOTTJA VAN AZ INDONÉZIAI FÖLDRENGÉSNEK ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁRNAK. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK KI FLORIDÁBAN A KÖZELGÕ TRÓPUSI VIHAR MIATT. SZÍVROHAMBAN MEGHALT KÉT FUTÓ A WALESI FÉLMARATON VERSENYEN, A 15 ÉVE MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ ESEMÉNYEN ELSÕ ÍZBEN TÖRTÉNT ILYEN. LIFTBEN TÖLTÖTTE A HÉTVÉGÉT EGY FÉRFI SVÉDORSZÁGBAN, PÉNTEKEN BENT RAGADT, AZ ÁRUHÁZ PEDIG CSAK MA NYITOTT KI FAKTOR.HU. LEZÁRÁSOK ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK MA ÉS HOLNAP A FÕVÁROSBAN A TÖRÖK ÁLLAMFÕ ÉRKEZÉSE MIATT. DUNAKESZI RENDÕRKAPITÁNYSÁG: ELJÁRÁS INDULT EGY BUDAPESTI FÉRFI ELLEN, AKI ÖKÖLLEL MEGÜTÖTT EGY KALAUZT SZOMBATON A BUDAPEST ÉS VÁC KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ VONATON. BRFK: FÉLMILLIÓ FORINTTAL KÁROSÍTOTTAK MEG TÚLSZÁMLÁZÁSSAL HAT TURISTÁT EGY BELVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYEN. GYÕRI ÜGYÉSZSÉG: VÁDAT EMELTEK A VÁRANDÓSAN KARAMBOLOZÓ BOLGÁR NÕ ELLEN, AKI TAVALY RAJKÁNÁL FELBORULT AZ AUTÓJÁVAL, SZÜLEI MEGHALTAK, FÉRJE ÉS GYERMEKE MEGSÉRÜLT, Õ PEDIG A HELYSZÍNEN MEGSZÜLT.