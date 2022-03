Felkavaró: Napokig együtt élt anyja holttestével a salgótarjáni késes asszony

Megosztás itt:

Aggódó lányként tárcsázta a zsarukat kedden délután az 57 éves salgótarjáni nő, Sz. Csilla, aki elmondta: holtan találta a lakásában az őt meglátogató édesanyját. Kiderült, hogy a nőt többször is megszúrták, a rendőröknek pedig első perctől gyanús volt az eset, nem beszélve a lányáról. Hamarosan rájöttek: a gyilkos nem más volt, mint maga, Csilla. A szomszédokat, bár meglepte a hidegvérű gyilkosság, azt mind tudták: a két nő viszonya sosem volt éppen felhőtlen.

- Miután az apja meghalt, Csilla egyedül lakott a lakásban. Az öreget ismertük, azonban az anyjáról szinte semmit nem tudtunk, mintha nem is létezne. Csak néhányszor bukkant fel errefelé - mesélte a Borsnak a társasház egyik lakója. Hozzátette, úgy tudja, hogy most is csak kényszerből kerültek egy fedél alá.

- Azt hallottuk, hogy miután beteg lett, az anyukája ide költözött, hogy Csilla ápolhassa, viszont sokat veszekedtek. Csilláról úgy tudjuk, hogy az alkohollal és a gyógyszerekkel is akadtak problémái, bár az utóbbi időben a szeszt visszafogta. Velünk mindig kedves és tisztelettudó volt, a házban senkivel sem voltak problémái - mondta. A rendőrség közleménye szerint azonban Csilla nem kedden, hanem már napokkal korábban végzett anyjával.

- Ez sokkolt minket, hiszen akkor ez azt jelenti, hogy együtt élt az anyja holttestével. Nem tudjuk, miért tette ezt beteg édesanyjával, de az egésztől borsódzik a hátunk - mondta borzongva az asszony.

- Én magam sosem láttam a hölgyet, aki meghalt, mintha nem is létezett volna. Ezért is döbbentem meg, mikor hazaértem, és láttam a rendőröket, majd megtudtam, mi történt. Az lenne a legjobb, ha az a nő örökre börtönben maradna, nem való ide, aki ilyesmit tesz - szögezte le egy másik helyi, Nagy József.

Borsonline