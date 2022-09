Feljelentették MC Hawert

Megosztás itt:

Koczka Géza, azaz MC Hawer a napokban bevallotta, kétszer is elkapták ittas vezetés miatt. Ezt azért vállalta fel a nyilvánosság előtt, mert volt párja, Zsuzsanna fenyegette őt, hogy ezt nyilvánosságra hozza. A mulatós sztár elmondta, valóban volt büntetve, kétszer is: elvették a jogosítványát ittas vezetésért. 32 és 35 évvel ezelőtt.

– Azért szakítottunk, mert szinte sose volt rám ideje. Hiába éltünk közös lakásban, volt, hogy hetekre eltűnt, telefonon sem lehetett elérni. Nem tudtam, hol és kivel van, mit csinál. Egyik ilyen esetnél felkerestem az édesanyját, majd a volt férjét, de sehol nem találtam, utána viszont nagyon kiakadt rám ezért, megfenyegetett, hogy feljelent. Ezek után döntöttem úgy, hogy jobb, ha külön válunk – mesélte a Blikk-nek MC Hawer.

Elmondása szerint a fenyegetések akkor kezdődtek, amikor tanúja volt, hogy a hölgy egy másik férfinak üzenget, ezért kiadta az útját. A lap információi szerint volt kedvese fel is jelentette a zenészt, mert többször adott neki kölcsön, de hiába várta vissza pénzét.

– Én úgy tudtam, ő és a férje februárban elváltak, de most kiderült, hogy Zsuzsa ebben is hazudott, és most is együtt vannak. Napi szinten kapok tőlük üzeneteket, azt állítják, több millió forinttal tartozom nekik, holott ez nem igaz, hiszen minden anyagi kérdést a szakítás után rendeztünk. Fenyegetnek, hogy lejáratnak, sőt, arra is utalgattak, hogy vigyázzak magamra, mert bármi történhet velem és a testi épségemmel – mondta a zenész, aki már fel is kereste az ügyvédjét, hogy feljelentést tegyen Zsuzsanna és férje ellen.

