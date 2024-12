Feljelentést tesz Csukás István családja az ellopott Süsü-szobor miatt

– Megdöbbentem és nagyon elszomorodtam a lopás hírétől, mert azt gondoltam, hogy az emberek jók, és egy ilyen témájú síremléket talán nem rongálnak meg. Ez sajnos Budapesten általános dolog, tehát egyre ritkábban díszítik bronz szoborral a sírokat, mert folyamatosan lerabolják nem csak a híres, de a nem híres emberek sírjait is. Csukás István családja azonban ragaszkodott ahhoz, hogy bronzból készüljön a szobor, ami sokak véleménye szerint nagyon szép is lett, de sajnos két évnél tovább nem bírta. Pedig elég alaposan rögzítettük – nyilatkozta a hírportál megkeresésére Pintér Attila kisújszállási születésű szobrászművész, akit mélyen megdöbbentett a rongálás.

