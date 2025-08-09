Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Megosztás itt:

A heol.hu emlékeztetett, Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Mindössze 30 éves volt.

Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti

- zárják a bejegyzést.

A feol.hu arról számolt be, hogy frontális ütközés történt péntek este a Kislángot Soponyával összekötő úton. A helyi lakosokat mélyen megrázta a baleset, amelyben két fiatal felnőtt vesztette életét.