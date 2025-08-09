Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 09. Szombat Emőd napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

A beszélő köntös 22:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

2025. augusztus 09., szombat 20:22 | haon.hu
gyász haláleset mentős baleset tragádia

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét - írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Tegnap este közlekedési balesetben elhunyt Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében.

  • Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

A heol.hu emlékeztetett, Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Mindössze 30 éves volt. 

Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti

- zárják a bejegyzést. 

A feol.hu arról számolt be, hogy frontális ütközés történt péntek este a Kislángot Soponyával összekötő úton. A helyi lakosokat mélyen megrázta a baleset, amelyben két fiatal felnőtt vesztette életét.

További híreink

Miért nem fogadja be a MOHU gép a palackodat? Íme a leggyakoribb okok!

Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép

Tüskevár kvíz az igazán művelteknek – Ciki, ha ezen elbuksz

Elutasították a Ferencváros BL-selejtezős ellenfele, a Ludogorec ajánlatát + videó

Sydney van den Bosch-ék házát idegenek vették birtokba

A Crystal Palace a Liverpool mellé állt a vasárnapi Szuperkupa-mérkőzés előtt

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

A Liverpool elárulta, mire költi a Diogo Jota mezeladásokból befolyt pénzt

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

További híreink

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
2
Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin + videó
3
Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében
4
Volodimir Zelenszkij: az ukránok nem adják oda a földjüket
5
A számok is cáfolják Magyar Pétert, tízszeresére nőtt az Otthon Start Program után érdeklődők száma + videó
6
Kéri László és felesége ellenzik a kormány intézkedéseit + videó
7
Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó
8
Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint
9
Gerendai Károly is beállhat a Tisza Párt mögé + videó
10
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!