Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon

Megosztás itt:

A kemma.hu emlékeztetett, egy 46 éves férfi úgy döntött, hogy 15 éves nevelt lányát csak akkor engedi találkozni a barátaival, ha előtte a fiatal lefekszik vele, vagy egyéb módon kielégíti őt. A férfi élettársával, és annak 15 éves lányával egy dorogi lakásban élt.

A lány anyja hat napig kórházban tartózkodott, mely időszakban két alkalommal, 2022. november 30-án és 2022. december 2-án a vádlott a lányt szeszes itallal itatta, amely után mindkét alkalommal szexuális erőszakot követett el ellene.

A következő fél évben a férfi ötször végzett szexuális cselekményt a sértettel, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni.

A sértett félt a vádlottól, mert őt a férfi többször megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a sértett visszautasította a férfi szexuális közeledését, a vádlott megtiltotta, hogy a barátaival találkozzon, és elvette a mobiltelefonját.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amellyel kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)