Féléves rehabilitáció vár az elgázolt robogósra

A piás sofőr hajnalban próbált meg hazakacsázni bérelt kocsijával a budapesti Petőfi hídon keresztül, amikor egyszer csak egyenesen egy robogós futárba rohant bele.

A sofőrnek azonban esze ágában sem volt kiszállni a kocsiból, hogy megnézze, mit művelt, éppen ellenkezőleg: gázt adott, és szó nélkül tovább indult – méghozzá a kocsi elejére szorult robogóval együtt, amit talicskaként tolt egészen hazáig.

A döbbenetes jelenetre egy taxis figyelt fel, ő tárcsázta a segélyhívót és jelentette be a balesetet, a zsaruk pedig alig fél órával később már el is fogták a részeg M. Imrét, aki azzal védekezett: csak azért nem állt meg, mert túl veszélyesnek tartotta a hídon való leparkolást. Információink szerint a részeg sofőr egyéb döbbenetes magyarázattal is előállt: azt mondta, taxit akart hívni, csak nem kapott, ezért ült ittasan a volán mögé.

A robogót vezető B. L. K.-ról úgy tudjuk, hogy a férfivel nem először történt szerencsétlenség, idén már ellopták korábbi robogóját, előtte pedig kerékpárját is meglovasították, mostani motorját pedig nem sokkal a baleset előtt vette. A férfire közel féléves rehabilitáció vár, a sérült sofőr egy Facebook-csoportban megosztotta, milyen sérüléseket szenvedett el.

Combcsont törést, kétszeres medence törést, ágyék törést szenvedtem, emellett 12 csigolyám megrepedt, fogaim törtek ki és mindenhol zúzódások, horzsolások vannak a testemen

– sorolta.

M. Imrét a közlekedési vizsgálók segítségnyújtás elmulasztása és súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, vezetői engedélyét bevonták.

