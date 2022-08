Felejtse el a covidot és a majomhimlőt: Újabb szörnyű betegség ütötte fel a fejét

Megosztás itt:

Miközben még mindig a levegőben van a covid, ráadásul a majomhimlő miatt is egyre többen félnek, egy teljesen új vírus bukkant fel. A paradicsominfluenza a bőrön megjelenő vörös hólyagokról kapta a nevét. A tünetek hasonlítanak a covidra, de a tudósok leszögezték, hogy a két vírus nem rokon. Ettől függetlenül, aki elkapja, a kiütéseken túl lázra, fáradtságra, végtagfájdalomra számíthat, de előfordulhat hányás, hasmenés és kiszáradás is. Sőt, ritkán a kezek-lábak el is színeződhetnek.

A betegséget először az indiai Keralában azonosították május 6-án, azóta 82 esetet jelentettek. A fertőzöttek egyike sem idősebb ötévesnél, így elsősorban a kisgyerekeknél fordul elő a paradicsominfluenza. A Lancet nevű tudományos újság szerint a vírusfertőzés egyelőre jól körülhatárolt helyen fordul elő, de a covid-világjárvány tapasztalatai miatt ébernek kell lennie az embereknek a további fertőzések megakadályozása miatt.

– A kisgyermekek a pelenkahasználat, a piszkos felületek megérintése, valamint a közvetlenül a szájukba vett tárgyak miatt is hajlamosak a fertőzésre. Ha a paradicsominfluenza gyermekek körében történő terjedését nem sikerül megfékezni és megelőzni, az súlyos következményekkel járhat, mivel a fertőzés felnőttekre is átterjedhet - mondta Dr. Subhash Chandra az India Todaynek, akit a DailyStar idézett. A betegség úgy tűnik, nem halálos, de fertőző, bár a fertőzés terjedésének tényleges módjait még vizsgálják.

Borsonline