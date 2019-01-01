2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Fékezés nélkül csapódott a háznak, nem élte túl

Hír TV

2019. január 1., kedd 09:33, frissítve: kedd 10:11

Halálos baleset történt Csengődön, egy kiskőrösi férfi életét vesztette egy karambolban.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy útkereszteződésében egy személygépkocsi egy ház falának csapódott. Az elsődleges információk alapján a balesetben hárman megsérültek.

A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínelés ideje alatt életét vesztette.

Helyszíni információink szerint a terepjáró nagy sebességgel haladt a Táncsics utcán és a kereszteződésbe érve fékezés nélkül csapódott a szemközti ház falának. Szilveszter napján két közúti balesetben ketten vesztették életüket, a halálos balesetek mellett további 7 karambol súlyos, 15 pedig könnyű sérüléssel végződött.

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