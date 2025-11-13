Keresés

2025. 11. 13. Csütörtök
Fegyház várhat az aberrált hajlamú apára

2025. november 13., csütörtök 10:26 | MTI
vádemelés szülő pedofilia

Tizenkettedik életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a középkorú férfival szemben, aki szexuálisan közeledett a saját leánygyermekéhez.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a Veszprém vármegyei férfinak a több éve fennálló házasságából született egy leánygyermeke, azonban a házasság a gyermek születését követően megromlott, az édesanya pedig a gyermekkel együtt elköltözött.

A vádlott a költözést követően is az édesanyával együtt látta el gyermekük felügyeletét, akit általában hétvégente, jellemzően az albérletébe vitt, és a kislány néhány esetben az éjszakát is nála töltötte;

a férfi többször is szexuálisan közeledett a gyermek felé.

A tájékoztató szerint a férfi hónapokon keresztül figyelt kislányokat, de olyan is előfordult, hogy az ország távoli pontján működő hotelt hívott fel, és aziránt érdeklődött, hogy ott lehetőség van-e kisiskolás korú gyermekkel történő együttlétre.

Más esetben pedig szexuális szolgáltatást nyújtó személyeket hívott fel telefonon, és őket szerepjátékra kérve próbálta megélni pedofil hajlamait.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben

fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás

és minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltás kiszabását indítványozta, melynek során kiskorú személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, vagy kiskorúval egyéb hatalmi, befolyási viszonyba kerülne.

Az ügyészség annak megállapítására is indítványt tett, hogy a törvény rendelkezésénél fogva az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható - áll a közleményben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

Pénzeső a nyugdíjasoknak

 A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1-10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét - jelentette az MTI-nek küldött közleményében a posta.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Halálos baleset történt a 4-es számú főúton

 Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt szerda este a 4-es számú főúton, Törökszentmiklós térségében. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök reggeli tájékoztatása szerint két jármű frontálisan ütközött, amelynek következtében egy személy életét vesztette.
Házkutatást tartottak ByeAlexnél

 Házkutatást tartottak ByeAlexnél, kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A Blikk azt írja: az énekest előállítottak, majd kihallgatását követően szabadon engedték.
