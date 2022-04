Megosztás itt:

Ezt mondta ugyan, de olyan részeg volt, hogy elaludt egy utcára kitett ágyon a Nagytétényi úton.

A fiatal férfi már a gyilkosság előtt is agresszív volt, áldozata aludt, amikor belekötött, kirángatta az út közepére és egy fahusánggal agyonverte. Ezután véresen elsétált. Kiderült, hogy volt már börtönben és most is folyik ellene egy másik eljárás is.

A Tények riportja a szörnyűségről.

Ripost