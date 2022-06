Ezúttal egy másfél éves fiú vesztette életét úgy, mint a buszban hagyott kislány Tomajmonostorán

Megosztás itt:

Ezúttal Virginiában ismétlődött meg a tomajmonostorai tragédia: egy édesapa kedden délelőtt véletlenül nem kevesebb mint három órára a tűző napon hagyott kocsijában felejtette 18 hónapos kisfiát. Amikor rájött, mit tett, alighanem már késő volt. A férfi azonban nem a mentőket hívta, hanem beült a kocsiba, és hazahajtott. Amikor hazaért, felkapta a babát, és berohant vele a lakásba, ahol elmondta a családjának, mi történt, és öngyilkossággal fenyegetőzött. A család ekkor hívta a rendőrséget, amire azonban a zsaruk kiéltek, már nem tehettek semmit.

A kocsi ajtaja még ekkor is nyitva volt. A lakásba belépve megtalálták a kisgyermek holttestét, a ház mögött, egy erdős területen pedig az apa holttestét: agyonlőtte magát – számolt be a tragikus esetről a New York Post.

Gyilkos hőség

A hőség nem csak az Egyesült Államokban rejt gyilkos veszélyt magában. A Budapesti Rendőr-főkapitányság épp a napokban tett közzé egy oktatóvideót, melyben arra hívják fel a figyelmet: egyetlen percre se hagyjuk a lezárt kocsiban a gyermekünket, még akkor se, ha az ablakot résnyire lehúzzuk. 10 perc alatt 10 °C-kal is megnőhet a hőmérséklet egy zárt járművön belül, 38 fok felett pedig megnő a hőguta kialakulásának veszélye, mely végzetes is lehet – magyarázzák, hozzátéve: a felvétel során használt járműben rövid idő alatt 57 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

