Ezúttal egy 5 éves kisfiú halt meg, akit a forró autóban felejtettek

Meghalt egy ötéves fiú, miután édesanyja három órán keresztül a napon parkoló autóban hagyta. Hiába riasztották a segítséget, és próbálták újraéleszteni a gyermeket, az életét már nem lehetett megmenteni.

A tragédia a texasi Houstonban történt hétfőn délután. Az édesanya a rendőröknek elmondta, ötéves kisfiával és nyolcéves lányával boltba mentek, hogy bevásároljanak a nagyobbik gyermek születésnapi bulijára, majd rohantak haza, hogy időben elő tudjanak készülni a vendéget fogadására.

Ahogy hazaértek, a nő és lánya kiszálltak az autóból, de a fiú bent maradt a gyerekülésben.

Az édesanya nagyban készült lánya szülinapi partijára, és csak 2-3 óra múlva tűnt fel neki, hogy a fia nincs sehol. Először azt hitte, a házban van valahol, de amikor ott nem találta, csak akkor nézte meg az autóban.

Eszméletlen állapotban talált rá a fiúra, akihez már hiába riasztott segítséget, nem tudták megmenteni.

Az édesanya a nyomozóknak azt mondta, a fia tudta, hogy kell kicsatolnia a biztonsági övet és kiszállni az autóból, máskor is önállóan tette mindezt. Ezért gondolta, hogy lányával együtt fia is bement a házba. Kiderült az is, hogy a kocsi kölcsönben volt a családnál, a fiú ezért nem tudhatta, hogy kell kinyitni azt.