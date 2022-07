Ezt tehetjük kánikula idején, ha nem engedi a társasház a klíma használatát

Megosztás itt:

Egyre forróbbak a nyarak, az embertelen hőség ráadásul este sem csitul érezhetően a belvárosban, az aszfalt még órákig árasztja a meleget. Alkat kérdése, hogy ki hogyan viszonyul a különféle klímákhoz, de az ma már kétségtelen, hogy a belvárosban elviselhetetlen a létezés enélkül. Budapest belső kerületeiben az „élhető” hőmérsékletet ugyan a természet segítségével és építészeti módszerekkel is meg lehetne teremteni, ám jelenleg az V. kerület törekvéseitől eltekintve, csak a gépi hűtés enyhíti az egyre gyakoribb és tartósabb forróságot. Ugyanakkor ezekben a városrészekben számos társasház megtiltja a beépíthető klíma használatát, amelyből egyre nagyobb konfliktusok adódnak házon belül.

„Azért kell megfőni a lakásban, mert a ház többsége szerint, hangos és csúnya a klíma”

Mihályi Gábor nemrégen vett lakást Józsefvárosban.

– A Palotanegyedben, a Krúdy utcában újítom fel az új lakásomat. Amikor a klímát akartam beszereltetni, néhány lakó és a közösképviselő felháborodva az orrom alá dugott egy határozatot, amelyet a ház lakói hoztak korábban. Eszerint annak ellenére tilos klímát használni, hogy a ház nem műemlék. Erősködtem, mert egész délután besüt a nap, és több lakás ajtaja felett is láttam a gépet, de azt mondták: azokban a lakásokban sem használhatják, hiába szereltették fel. Most nekünk azért kell megfőni a lakásban, mert a ház lakóinak többsége -főként idősebbek- szerint, hangos és csúnya a klímagép. Ez normális? Szerintem nem, de úgy fest nem tudok mit tenni ellene. Elviselhetetlenül meleg van – mesélte a Metropolnak a csalódott lakástulajdonos.

A szomszédoknak már nem kell hozzájárulni, de a közgyűlésnek igen

A Metropol utánajárt milyen szabályok övezik a társasházi klíma használatot.

– Igaz, hogy a társasházi törvényben megszüntették, hogy a közvetlen szomszédok hozzájárulásával lehet csak klímát telepíteni, de a közös tulajdonú területekre, mint a gang fala azaz belső házfal, kizárólag a társasházi közgyűlés jóváhagyásával lehet – mondta el a lap kérdésére Weisz Gábor Miklós. A Magyar Közös Képviselők Egyesületének igazgatója hozzátette, hogy a külső homlokzat esetében ráadásul az önkormányzat engedélye szükséges.

A lakók birtokvédelmi pert is indíthatnak

A társasházi közgyűlés szabályozhat akkor is, ha a szomszédok számára zavaróan hangos a klímagép működése.

– Régebben a csendrendeletben decibel küszöböt határoztak meg, ma már nehezen kezelhető a kérdés, miután csak általános, határérték nélküli rendelet van. Így pedig nehéz igazságot tenni konfliktushelyzetben, hogy valóban zavaró e a gép működésének hangja. Ugyanakkor ha sok lakásban van klíma egy házon belül, az biztosan pihenést zavaró lehet – tájékoztatott Weisz Gábor Miklós.

Nem csak a nyár lett melegebb, az igények is változtak

Egyre nagyobb a forróság, egyértelmű, hogy nő a klímagépek iráni igény, a belvárosba költöző új generáció már másképpen gondolkodik.

– Amíg a 90-es években úgy vett lakást az ember, hogy a felújítás kimerült egy tisztasági festésben és burkolatcserében, addig most az újonnan beköltözők átépítik a lakásokat. Nem a társasház igényeinek megfelelően, hanem elsősorban a saját kényelmük szerint. Falakat mozgatnak, ajtókat, ablakokat helyeznek át. Ma egyértelmű a klímagép beépítésének igénye is, amely egyébként az elmúlt 12 évben többszörösére emelkedett – mondta Magyar Közös Képviselők Egyesületének igazgatója, aki hozzátette: – A belvárosban nagy a fluktuáció, állandó az adás-vétel de rengeteg a külföldieknek kiadott lakás is. A tulajdonosok sokkal jobb áron tudják kiadni az ingatlant, ha klímával felszerelt. Értékesítés esetén pedig, akár egymillió forinttal többért adható el az ingatlan.

Ezekkel a praktikákkal találkozni a belvárosban

Nem kell feladnia a kellemes 22 fokos szobahőmérséklet iránti vágyát akkor sem, ha a ház tiltja a beépíthető klíma használatát. Mutatjuk, hogy milyen ötletekkel találkozni a belvárosban, amelyekbe nem szólhat bele a közgyűlés sem:

• Ha a saját erkélyére helyezi a kültéri egységet

• Ha az ablakába teszi a kültéri egységet

• Ha mobil klímát használ

Jobb nem lesz: a városi forróság a 21. század második felére csak drasztikusabb lesz

Minden jel arra mutat, hogy a városok melegedése a globális ütemnél is gyorsabban zajlik. A New Castle-i Egyetem kutatói Európa 571 városának klímaadatait elemezve jutottak arra, hogy az épített környezet mára állandósult forrósága egyre csak növekedni fog. A Nemzetközi Energiaügynökség a légkondicionálás jövőjéről szóló globális jelentése szerint pedig, a következő 30 évben háromszorosára duzzad a légkondicionálás iránti igény, amely alól Budapest sem lesz kivétel.

Borsonline