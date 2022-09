Ezeket az ételeket tilos tárolni, megmérgezhetnek

Megosztás itt:

Nem is olyan régen, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal összeállított egy listát, ami szerint vannak olyan élelmiszerek, amiket a lejárati időn túl is el lehet fogyasztani. Ez nem mondható el ugyanakkor minden élelmiszerre. Sőt, olyannyira nem, hogy vannak olyan ételek, amiket kifejezetten tilos tárolni, mert a lejárati időn túl való fogyasztásukkal olyan kockázatokkal számolhatunk, aminek nem lehet jó vége.

Lágy sajtok – 1-2 hét

A keményebb sajtok, mint a cheddar vagy a gouda, hosszabb ideig is eltarthatók a hűtőszekrényben, mivel a penész és a baktériumok nehezebben tudnak áthatolni külső rétegeiken. A Táplálkozástudományi és Dietetikai Akadémia szerint felbontásuk után 3-4 hétig is elállnak, és ha megjelenne rajtuk a penész, akkor a kérdéses részt 2-3 centiméteres vastagságban levágva továbbra is fogyaszthatók lehetnek. A lágy sajtok azonban, - mint a ricotta, krémsajt, kecskesajt – érzékenyebbek a baktériumokra, ezért a lejárati idő végén, vagy ha megjelennek rajta a romlás első jelei, azonnal kukában kell, hogy végezzék. Általános szabály, hogy minél lágyabb a sajt, annál rövidebb az eltarthatósága. Ez a krémsajtnál maximum 2 hétnek, a ricottánál pedig 1 hétnek felel meg.

Szószok – maximum 1 év

Mivel zárt üvegbe, vagy flakonba vannak csomagolva, a különböző szószokkal kapcsolatban ritkán merül fel, hogy esetleg megromlanak. A szakértők ajánlása szerint, „felbontás után a lehető leghamarabb” el kell őket fogyasztani. A különböző szószok és krémek eltarthatóságát az is csökkentheti, hogy ha belenyúlunk újra és újra kanállal vagy késsel, ezzel ugyanis baktériumokat vihetünk bele. A népszerű szószoknál arra kell figyelni, ha esetleg furcsa szagot árasztanak, esetleg megváltozik a színük, vagy kiválik belőlük a víz, ekkor jobb megszabadulni tőlük. A mustár akár egy évig is eláll a hűtőben, azonban a salsa, csak 1 hónapig, a BBQ 4 hónapig, a majonéz 2, a ketchup pedig fél évig tárolható biztonságosan, a fentiek figyelembe vétele mellett.

Hidegen sajtolt gyümölcslevek – 5 nap

Tévedés ne essék, ezek nem a pasztörizált gyümölcslevek, hanem a hidegen sajtolt, préselt levek, amik manapság igen népszerűek. Bár akár 30 napig is frissek maradnak, de ez csak a hűtőben tartásra igaz. Felbontás után pedig 5 nap után már nem érdemes elfogyasztani őket, mivel sokkal érzékenyebbek a bakteriális szennyeződésekre.

Friss húsok – akár 0 nap

Sajnos előfordulhat, hogy a boltok polcaira a „friss hús” épp csak a lejárati időt megelőző napokon kerül ki, így nagy a bizonytalanság ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért jobb nem kísérletezni velük, és azonnal felhasználni, vagy lefagyasztani őket a vásárlást követően. Emellett az is fontos, hogy megfelelően hőkezeljük őket, az E. coli, szalmonella, vagy más baktériumok miatt.

Darált húsok – maximum 2 nap

Az ajánlások szerint a darált húst a vásárlástól számított 2 napon belül el kell fogyasztani, vagy le kell fagyasztani, függetlenül attól, hogy marhából, disznóból, pulykából vagy más állatból származik-e. A darálás következtében ugyanis azok a baktériumok, amelyek a hús felszínén maradnának, elkeverednek benne, ami megnöveli az ételmérgezés kockázatát.

Felvágottak – 3-5 nap

Akár még vonzó ajánlat is lehet egy-egy akció idején nagyobb mennyiségű felvágottat megvenni, ám jó, ha tudod, a szeletelt párizsik, sonkák csak maximum 3-5 napig állnak el a hűtőben. Az előre csomagoltak már kicsit jobban bírják ebből a szempontból, de felbontás után ezeknek is maximum 3-5 napjuk van, mielőtt szagosak, nyálkásak, romlottak lesznek. Ezek ugyanis érzékenyek a Listeria baktériumra, ami hideg közegben, így a hűtőben is elszaporodhat.

Halak – 1-2 nap

A halakra hasonló veszélyt jelentenek a baktériumok, mint a friss húsokra, ezért 1-2 napon belül el kell fogyasztani őket. Ha ez valamilyen okból mégsem sikerülne, akkor mélyhűtőben, légmentesen lezárt csomagolásban akár 3 hónapig is eltarthatók.

Kagylófélék – 3-5 nap

Ebből az élelmiszerből talán nem minden nap vesznek a magyarok, de éppen ezért, ha mégis bekerül a hűtőbe, jobb odafigyelni rájuk. A legtöbb kagylófélénél 3-5 nap az eltarthatósági idő, de a például fésűkagyló esetében csak 3 nap, természetesen szigorúan a hűtőben. Bármilyen tengeri gyümölcsről is legyen szó, ha furcsa a szaga, azonnal szabaduljunk meg tőle.

Bogyós gyümölcsök – maximum 2 hét, fajtától függően

Nem túl gyakran merül fel a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy meg van számlálva az idejük, azért jó, ha tudjuk, hogy a málna és az eper csupán két napig, az áfonya viszont akár 2 hétig is eltartható a hűtőben. Ugyanakkor ezek is menthetőek a fagyasztóban, főképp, ha süteményhez, turmixhoz akarjuk felhasználni őket.

Csomagolt saláta – ami a csomagoláson rajta van

Az előre csomagolt salátakeverékek nagy előnye, hogy pillanatok alatt lehet belőlük ebédhez köret vagy vacsora. Persze csak akkor, ha a csomagoláson szereplő lejárati időn belül fogyasztjuk el, és még akkor sem kizárt, hogy nem romlott a minőségük a zárt csomagolás ellenére. Ugyanakkor itt is igaz, ha furcsa szaga van, vagy nyálkássá válik, nem érdemes hazárdírozni vele.

Borsonline