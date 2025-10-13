Esélye sem volt a gyenge, idős asszonynak – unokája verte halálra

Megosztás itt:

A vádirat szerint a vádlott egy borsodi településen családi házban együtt élt idős nagymamájával, aki krónikus betegségben szenvedett, kórosan lesoványodott, és gyenge fizikai állapotban volt.

Tavaly szeptemberben

a férfi vitatkozott nagyszülőjével, és az udvaron elrángatta a kerítés végéhez, ahol egy közel egy méteres bottal és puszta kézzel többször nagy erővel megütötte.

Azt írták, a sértett a bántalmazás során az átlagosat meghaladó testi és lelki gyötrelmet szenvedett el, és olyan súlyos sérülései keletkeztek, hogy a helyszínen meghalt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Fotó: illusztráció