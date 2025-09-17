Keresés

Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok

2025. szeptember 17., szerda 16:31 | Origo
legális drog koffeintabletta nikotinos készítmények

Az iskolai terhelés és a tiltások sem állítják meg a fiatalokat. A legális drog ma már nemcsak az energiaital, hanem erősebb koffeintabletták és nikotinos készítmények is. A szakértők szerint ezek hosszú távon veszélyes következményekkel járhatnak.

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

A fiatalok egy része lecserélte az energiaitalokat más, könnyen hozzáférhető szerekre. A legális drogok közé sorolt koffeintabletták és nikotinos termékek patikában vagy üzletekben is elérhetők, így egyre többen nyúlnak hozzájuk. Az orvosok azonban komoly kockázatokra figyelmeztetnek.

A szabályozás szerint 18 év alatt tilos energiaitalokat vásárolni, a gyakorlatban azonban a fiatalok könnyen kijátsszák a tiltást. Ráadásul sokan már nem is az energiaitalokhoz nyúlnak, hanem lecserélték őket más legális drogokra. A koffeintabletta például egyetlen szemben több koffeint tartalmazhat, mint egy doboz energiaital, mégis korlátozás nélkül megvásárolható.

Péter Fruzsina dietetikus szakoktató szerint ezek a termékek a koffein mellett egyéb stimuláns összetevőket is tartalmazhatnak:

A termékek koffeintartalma veszélyes, ezen kívül stimuláns összetevőket tartalmaznak, például taurint, ginzenget és L-arginint. Ezek hatása gyermekeknél nem ismert.

A legális drogok közé tartoznak a nikotinos rágógumik és tabletták is. Bár eredetileg a leszokást segítenék, a fiatalok körében egyre inkább önállóan jelennek meg. A nikotin erős függőséget okoz, és serdülőkorban súlyosan károsíthatja az idegrendszeri fejlődést, valamint növeli a dohányzás iránti hajlamot.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legális drogok korlátozás nélküli hozzáférhetősége komoly közegészségügyi kockázatot jelent, és a fiatalok körében továbbra is növeli a függőség kialakulásának veszélyét.

Kincset találtak a nógrádi kukások, az egész falu erről beszél

Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban

Kaszás Nikolett eltűnési ügye: új ember került a rendőrök látókörébe

Szoboszlai megdöbbenhet azon, amit Carragher most állít róla

"Összetörték az álmaim" - Édesanyja próbálja tartani a lelket kamasz fiában, akinek szíve két éve egy tornaórán váratlanul leállt

Az RTL nagy pofont kapott az UEFA-tól, így változnak a BL-meccsek tévéközvetítései

Kormányinfó élőben a HírTV műsorán + videó

Ezt ki gondolta? Elképesztő, mi történhet ma este Szoboszlaival

Ez sokakat érint – autómentes hétvége jön Budapesten

Ez sokakat érint – autómentes hétvége jön Budapesten

Halálbüntetést kért az ügyész a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottjára + videó

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

 Gulyás Gergely szerint jogszabálysértő és veszélyes precedens, hogy a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tettet az afrikai diktatúrák gyakorlatához hasonlította, amely óriási felháborodást váltott ki a nyilvánosságban. A Tisza Párt egyelőre nem kommentálta az ügyet, de a vita már most lángra kapott a fegyverviselés és a politikai kultúra romlása miatt.

