Energiaelnyelőbe csapódott nagy sebességgel egy autós az M6-os autópályán

Megosztás itt:

A társaság szakemberei az M6-os autópálya fővároshoz közeli szakaszán a belső sávban végeztek mozgó terelés mellett szemétszedési munkákat az elválasztósávban. A munkaterület előtt két lépésben 80-as, illetve 60-as sebességkorlátozást vezettek be.

Erre külön előjelző autók hívták fel a figyelmet, útszűkületre, sávelfogyásra figyelmeztető táblák is kint voltak, illetve a dolgozókat védő energiaelnyelő modulon is minden villogót használtak. Egy új digitális, távolról is jól látható kijelző is működött a gépen, illetve még korábban az autópálya felett található digitális táblán is előre jelezték a munkavégzést.

Egy jól belátható, egyenes szakaszról van szó, sokan ezért időben besoroltak, de néhányan az utolsó pillanatban kerülték ki a járművünket.

Az egyik kisteherautó is ugyanezt a manővert hajtotta végre, a mögötte lévő autónak viszont már nem volt esélye és belecsapódott az energiaelnyelőbe. Ezt a gépre telepített kamera premier plánban rögzítette. Az eszköz szerencsére ellátta feladatát, nem sérült meg senki, sem a Közút kollégái, sem a balesetező járműben utazók. Amíg a mentősök, rendőrök és a katasztrófavédelem emberei kiérkeztek a helyszínre, addig a közút szakemberei beültették őket a járműveikbe.

Az energiaelnyelő így mehet a roncstelepre és a teherautó digitális kijelzője is megsérült.

A társaság elszomorító érdekességként kiemelte, hogy a 60-as sebességkorlátozásnál inkább 80-100 körüli tempóval mentek el a munkaterületnél az autók, valamint azt is közölték, hogy havonta átlagosan 2 energiaelnyelőt törnek össze autósok.

Kérjük, figyeljétek az előjelzéseket, a forgalmat, a környezetet, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő.