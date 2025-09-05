„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Megosztás itt:

A csütörtök délutáni csend Soroksár Újtelep útján egy pillanat alatt vált rémálommá. A környék lakói döbbenten állnak a tragédia előtt, amelyben egy 30 éves férfi, Gyula, brutálisan meggyilkolta 67 éves édesanyját, Zsuzsannát. A két ember évtizedek óta elválaszthatatlan párost alkotott, együtt gondozták kiskertjüket, együtt jártak vásárolni, és a szomszédok szerint mindig kedvesen köszöntek mindenkinek.

Senki sem érti, hogyan fajulhatott idáig a helyzet

A szemtanúk beszámolója szerint a tragédia egy heves veszekedéssel kezdődött. Zsuzsanna az erkélyre menekült, segítségért kiáltott, de fia, Gyula, visszarántotta a lakásba. „Szót fogadsz nekem? Én vagyok az Isten!” – üvöltötte a férfi, miközben kést szorított anyja torkához. Az utcáról többen figyelték a horrorisztikus jelenetet, ahogy Gyula megmarkolta Zsuzsanna haját, és két szúrással kioltotta életét. „Felkiáltottam neki, hogy ne bántsa az anyját, de rám nézett, és azt mondta, ő nem az anyja” – mesélte könnyeivel küszködve az egyik szemtanú, aki még mindig a történtek hatása alatt áll.

A szomszédok nem tétlenkedtek

Két férfi azonnal az első emeleti lakás ajtajához rohant, hogy segítsen, de Gyula a késsel fenyegetőzött, és azt üvöltötte: „Ha feljöttök, mind meghaltok!” A támadó még az ajtót is összekarcolta, a kést pedig a kukucskálón dugta ki, így a segítők kénytelenek voltak megvárni a rendőröket. Az egyenruhások végül sokkolóval ártalmatlanították a dühöngő férfit, akit megbilincselve vezettek el. A környékbelieket mélyen megrázta Zsuzsanna halála. „Mindig mosolygott, segített, ahol tudott. Hogy tehetett ilyet a saját fia?” – kérdezte zokogva egy szomszéd.

Gyula, aki hároméves kora óta anyjával kettesben élt, soha nem volt társasági ember, barátai vagy párkapcsolatai sem voltak. A közösség most gyertyákat gyújt és csendben gyászol, miközben a rendőrség vizsgálja, mi vezethetett a szörnyű tettig.

Forrás: Borsonline