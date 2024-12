Emberrablás miatt emeltek vádat hét férfi ellen Szegeden

A csengetésükre szintén bozótvágó késsel megjelenő sértett nem volt hajlandó beszállni a vádlottak furgonjába. Futva elmenekült előlük, miközben hátulról többször is meglőtték. Később, az utcán járműbe kényszerítve elvitték egy pizzériába, ahol rávették, hamisan nyilatkozza azt, hogy a vádlottak őt "más emberrablók kezei közül csak megmenekítették". A sértett ezt követően videós bejelentkezésekben, majd a segélyhívón és a rendőrségen is ilyen nyilatkozatokat tett, később azonban elmondta az igazat.

