Január 1-jén indul a vidéki otthonfelújítási program - hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalán, ahol a legfontosabb tudnivalókat is ismertette egy videóban.

Románia schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára a Pocsaj és Biharkeresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán.