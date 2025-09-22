Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Megosztás itt:

Az lap közlése szerint az interneten felbukkant egy sümegi férfi, Ádám, aki azt állítja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és napokkal ezelőtt ő ölte meg. Nikolett rokonainak is kommentelt, és az összes körözési fénykép alá, amit csak megtalált, írt, valamint a lány oldalán is megjelent. Mindenkit megijesztett, ugyanis a következőket írta:

Mindenki azt gondol, amit csak akar. Én és a család tudjuk az igazat. Nekik tartozom ennyivel.

„Nem akartalak bántani, Niki!”

„Niki Kaszás szeretlek. Nemsokára veled.”

„Csak bocsássatok meg!”

„Nem értitek, Niki halott!”

Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána.

A Bors megkérdezte a rendőrséget, indul-e a férfi ellen eljárás.

Az alábbi megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett bejegyzés kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a szükséges intézkedéseket megtették

- kapta meg a lap a választ.

