Eltűnt egy 13 éves lány

Orbán Viktor a Formula-1 Magyar Nagydíj hétvégéje előtt a Karmelita kolostorban tárgyalt Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével. Nyomasztónak nevezte a magyar pedofiltörvényt Sebastian Vettel Forma 1-es pilóta, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig Instagram oldalán üzent Magyarország Kormányának. Varga Judit így reagált: A magyar gyermekek védelme a magyar szülőkre tartozik és nem külföldi autóversenyzőkre. 64 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában és elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 617 ezer, közülük 5 millió 428 ezren már a második adagot is megkapták. Európában elsőként Magyarországon már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg. NNK: az alapimmunizálás kötelező lesz az egészségügyben dolgozóknak. Közleményben reagált a Momentum EP-képviselője, Cseh Katalin szerint megmosolyogtató, ami történik, mert a Fidesz volt az, aki eddig mindent megtett, hogy ellehetetlenítse az uniós ellenőrzéseket. Hozzátette: áll minden vizsgálat elé. 137 milliárd forintos pályázatot hirdet a cégek kutatásainak erősítésére a kormány - közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Májusban 8,2 százalékkal nőttek a keresetek az egy évvel korábbihoz képest - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Idén nyáron 1300 egyházi táborban, zarándoklaton és hosszabb hétvégi kirándulásokon vehetnek részt a fiatalok - jelentette be Soltész Miklós államtitkár. Az Európai Uniónak az a célja, hogy 2050-re balesetmentessé váljon a közlekedés, 2030-ra pedig a jelenleginek a felére csökkenjen a balesetek száma - jelentette ki Palkovics László a HUNDA budapesti tanácskozásán. A koronavírus-fertőzöttek száma 196,5 millió, az áldozatoké 4,19 millió világszerte. Szerb járványügyi szakértő szerint erkölcsileg kifogásolható egyes egészségügyi dolgozók vakcinaellenessége. Tüntetők bénították meg a forgalmat Pozsonyban. A rendőrségi beszámolók szerint mintegy 1500 tiltakozó követelte az egészségügyi törvény módosításának visszavonását. A japán kormány tíz nappal, augusztus 31-ig meghosszabbítja a rendkívüli járványügyi állapotot a nyári olimpiának helyet adó Tokióban, és négy másik prefektúrában is bevezeti a koronavírus-járvány rohamos terjedése miatt. Belerohant egy kávézó teraszába egy gépkocsi Párizsban. A balesetben egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az amerikai kongresszus 2,1 milliárd dollárt szavazott meg a Capitolium védelmének fokozására és az együttműködő afgánok evakuálására. A Fülöp-szigeteki elnök visszavonta az Egyesült Államokkal kötött védelmi paktum tervezett felmondását, ami immár ismét lehetővé teszi közös hadgyakorlatok megtartását. A 2006-os őszi eseményekről szóló Elk*rtuk című filmre a nemzetközi közönség is vevő lehet - írja a Magyar Nemzet. Több mint 600 millióból fejleszthetnek két oktatási intézményt Orosházán. Épül a Budapest-Balaton kerékpárút, amely Magyarország két legfontosabb turisztikai célpontját köti össze - jelezte az ITM közösségi oldalán. Augusztus 6-ától újra megnyílik a turisták előtt a Dohány utcai zsinagóga. Nem kell többet fizetni a jelenlegi díjaknál a négy betűből és három számból álló rendszámokért, amelyeket 2022 júliusától adnak majd ki az újonnan forgalomba helyezett járművekre - közölte az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Mától megváltozott forgalmi rendre kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoródon és környékén a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj idején. Hétfő reggelig működik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felállított „rendőrtábor” a Hungaroringnél, a pálya melletti parkolóban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az idén 80 éves Magyar Kajak-Kenu szövetség pontosan 80 érmet szerzett eddig az olimpiákon, ezzel rekorder a nemzetek versenyében. Cseh László a 200 méter vegyes pénteki döntőjében elért hetedik hellyel fejezte be úszópályafutását a tokiói olimpián. Cseh edzője szerint Magyarország egyik legnagyobb sportembere búcsúzott. Milák döntős 100 méter pillangón, Szabó Szebasztián 14. lett. Telegdy Ádám ötödik lett 200 méteres hátúszásban a tokiói olimpián. A vitorlázó Érdi Mária a 13. helyen zárt összetettben. A házigazdák elleni sikerrel negyeddöntős a női vízilabda-válogatott. Labdarúgó Konferencia-liga selejtező, visszavágó: FC Vaduz (liechtensteini) - Újpest FC 1:3, az újpesti csapat 2:5-ös összesítéssel jutott tovább. A házigazda Egyesült Államok, valamint a címvédő Mexikó csapata jutott döntőbe az Arany Kupán.