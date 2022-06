Eltiltották a gyerekeitől a kislányát elhanyagoló várpalotai nőt

Megosztás itt:

2016 nyarán a náthás kislányát "rendezetlenül", iratok és gyógyszerek nélkül, a gyermeknevelésre egyébként is alkalmatlan körülmények között élő szomszédjaira bízta. Az ügyészi közleményben azt írják, két évvel ezután, 2018 októberében a még csak 9 éves beteg kislányt magára hagyta. Ő dolgozott, de a gyerek akkor már több mint egy hete nem volt iskolában.

A nő ellen indult nyomozás során az is kiderült, hogy 2017 decemberében gondozatlan terhességből ikreket szült otthon, akik előbb kórházba, majd nevelőszülőhöz kerültek.

2018 szeptemberében a gyermeke sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt börtönbüntetésre ítélték a nőt és a korábbi felfüggesztett börtönbüntetése végrehajtását is elrendelték, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti igény érvényesítését pedig egyéb törvényes útra utasították.

Az ügyészek polgári peres eljárásban nyújtottak be keresetet az anya kiskorú gyermekek feletti szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt azzal, hogy az ítélet hatálya a döntés után született gyermekeire is terjedjen majd ki. A Veszprémi Járásbíróság az ügyészi keresetnek helyt adva az anya szülői felügyeleti jogát a gyermekei és a jövőben születendő gyermekei vonatkozásában is megszüntette, de feljogosította a nőt arra, hogy a nagyobb lányával kapcsolatot tartson.

Az ügyészek e döntés ellen is fellebbeztek, miután a szülői felügyeleti jogától megfosztott nővel való kapcsolattartást megalapozó különleges indok nem merült fel. A Veszprémi Törvényszék másodfokú bíróságként helyt adott a fellebbezésnek és mellőzte a kapcsolattartás lehetőségére vonatkozó rendelkezést.