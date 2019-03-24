2019. március 24.,
vasárnap, Gábor, Karina napja

Előzetesben a tavaly elkapott ISIS harcos

Hír TV

2019. március 24., vasárnap 16:09, frissítve: vasárnap 16:51

Egy hónapra előzetes letartóztatásba került az az iszlamista katona,akit tavaly decemberben fogtak el a Liszt Ferenc repülőtéren - írja közleményében a fővárosi nyomozó ügyészség.

A 27 éves férfit a terrorelhárítási központ szállította a Fő utcába. F. Hassan az Iszlám Állam terrorszervezet tagjaként részt vett kivégzésekben és öngyilkos merényleteket is tervezett. A terroristát tavaly év végén a repülőtéren hamis papírok miatt elfogták és embercsempészés miatt felfüggesztett börtönt kapott. A kitoloncolási eljárás közben derült ki, hogy 2016 óta az ISIS katonája.

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