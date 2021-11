Ellopott egy autót, jóllakott benne és pár méter után áruba is bocsátotta

Megosztás itt:

Gépjárműlopásról érkezett bejelentés 2021. november 8-án 12 óra után Miskolc belvárosából. A bejelenést követően a rendőrök a közelben meg is találták a keresett autót és egy 15 éves fiút. A fiatal már a járókelőknek sajátjaként kínálgatta eladásra friss szerzeményét tízezer forintért. A járművel mindössze néhány száz métert közlekedett, közben a benne lévő élelmiszerekből is fogyasztott.

Gyanúsított kihallgatása során a fiú a nyomozóknak beismerte tettét. Elmondta továbbá azt is, hogy ez már a második alkalom volt, előző napokban is elment egy autóval, amivel Miskolcon, a Zsolcai kapuban parkolt le. A rendőrök ezt a járművet is azonosították.

A fiatalkorúval szemben lopás vétség és jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat a Miskolci Rendőrkapitányság eljárást. Az Edelényi Rendőrkapitányság pedig korábban eltűnés miatt elrendelte a fiú körözését.

Kép: Police.hu