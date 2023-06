Elítélték Donáth Lászlót

Megosztás itt:

A bíróság ugyanis ma kihirdetett ítéletében bűnösnek mondta ki az egykori szocialista politikust, kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és testi sértés vétségében, emiatt pedig egymillió forintos pénzbírságra ítélték.

A bíróság bizonyítottnak találta azt a vádat, hogy Donáth László szexuálisan közeledett a sértetthez, ajánlatokat tett neki, sőt fogdosta. Ugyanígy az is bizonyítást nyert, hogy a konkrét konfliktus kapcsán a volt politikus valóban fojtogatta a sértettet. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, a védelem fellebbezett az ítélet ellen.

A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, evangélikus lelkész botránya 2019 augusztusában robbant ki, amikor napvilágot látott, hogy több nőt is szexuálisan zaklathatott az egyik budapesti szeretetotthonban. Egy sértett feljelentést is tett, és az ügy egyszer már el is jutott a bíróságig. 2021 őszén Donáth Anna édesapját első fokon csak pénzbüntetésre ítélték, ám a döntést megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezték és új eljárást rendeltek el.