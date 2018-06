Elhalasztották a Szentendrei úti balesetet okozó férfi tárgyalását

A vád szerint O. Áron tavaly márciusban részegen, 165-170 km-es sebességgel hajtott bele hátulról egy piros lámpánál várakozó autóba, melynek utasa a helyszínen meghalt. Az autóban két 21 éves férfi ült, egyikük Janza Richárd ifjúsági világbajnok kajakozó volt.

A bíróságon a vádlott védői a szakértői vélemény kiegészítését kérték, az áldozatok autójában ugyanis nem nyíltak ki a légzsákok. A bíró ennek ismertetése után engedélyt adott a halasztásra, hogy a védelem reagálhasson a szakvéleményre.

„Elkezdhetem, de nem fogom tudni most jelen pillanatban az idő rövidségére is tekintettel, az összes olyan kérdést megfogalmazni a tisztelt bíróságnak, ami ezzel a szakvéleménnyel kapcsolatban felmerül. Ellentéteket is látok, a korábbi orvosszakértői, és a jelenlegi szakértői vélemény kiegészítésben” – mondta el Tordai Nándor, ügyvéd.