2019. január 11.,
péntek, Ágota napja

Elgázoltak egy kerekesszékkel közlekedő férfit Egerben

MTI

2019. január 11., péntek 21:36

Kerekesszékkel közlekedő férfit ütött el egy autó Egerben – közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense pénteken az MTI-vel.

Kovács Nikoletta elmondta: a Tárkányi úton egy Felsőtárkány felé tartó személygépkocsi –még tisztázatlan körülmények között - elsodorta a vele azonos irányban, az úttest szélén közlekedő kerekesszékes egri férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

 

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