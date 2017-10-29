2017. október 29.,
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Elfogták az Akácfa utcai késelőt

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2017. október 29., vasárnap 14:50, frissítve: vasárnap 15:32

Elfogták a rendőrök az erzsébetvárosi késelőt.

Hajnalban két társaság vitatkozott össze a fővárosban, az Akácfa és a Dohány utca sarkán. A szóváltás során egy hatfős csoport egyik tagja, egy 31 éves férfi késsel megszúrta két vitapartnerét, őket könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A késelőt és társait is előállították a kerületi kapitányságra.

késelésverekedés

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