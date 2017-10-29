Elfogták az Akácfa utcai késelőt

PIROS RIASZTÁST ADOTT KI A METEOROLÓGIA GYÕR-MOSON-SOPRON, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS PEST MEGYÉRE A HEVES SZÉLLÖKÉSEK MIATT.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM KÉRI A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ÉRINTETT TERÜLETEKEN NE TARTÓZKODJANAK A SZABADBAN.
KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL A HATÓSÁGOK KÖZLEMÉNYEIT, ÉS TÁJÉKOZÓDJANAK A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉSZ ALKALMAZÁSÁNAK HASZNÁLATÁVAL!
AMENNYIBEN SEGÍTSÉGRE SZORULNAK, HÍVJÁK A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOT.
ÖTNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN.
A HÁZ VÁRHATÓAN KEDDEN SZAVAZ ÚJRA A KÖTELEZÕ KÉMÉNYSEPRÉS ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYRÕL, AMIT AZ ÁLLAMFÕ VISSZAKÜLDÖTT MEGFONTOLÁSRA.
INTERNETES FORRÁSOKBÓL ÖSSZEOLLÓZVA, KONKRÉTUMOK NÉLKÜL PRÓBÁLJA BIZONYÍTANI A KORMÁNY A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT SZÉL BERNADETTNEK.
AZ LMP TÁRSELNÖKE KORÁBBAN KÖZÉRDEKÛADAT-IGÉNYLÉST NYÚJTOTT BE, HOGY MEGTUDJA, MIRE HIVATKOZVA JÖN AZ ÚJABB NEMZETI KONZULTÁCIÓ.
A TITKOSSZOLGÁLATOKKAL VIZSGÁLTATNÁ KI A SOROS GYÖRGYHÖZ KÖTHETÕ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAIT ORBÁN VIKTOR - KOSSUTH RÁDIÓ.
MSZP: A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NEM VÁLHATNAK A FIDESZ GYÛLÖLETPROPAGANDÁJÁNAK ESZKÖZÉVÉ!
ELMARADT AZ OPERAHÁZ DOLGOZÓINAK SZTRÁJKJA, AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN MEGTARTOTTÁK A SZOMBAT ESTÉRE HIRDETETT A HUGENOTTÁK CÍMÛ DARAB PREMIERJÉT.
KIÁLLT A MILLIÁRDOS CSALÁSSAL VÁDOLT FARKAS FLÓRIÁN ÉS AZ ÁLTALA VEZETETT LUNGO DROM MELLETT BALOG ZOLTÁN A SZERVEZET SZOMBATI KONGRESSZUSÁN.
BALOG AZT MONDTA: NAGYRA ÉRTÉKELI A LUNGO DROM MUNKÁJÁT, MERT A SZERVEZET "MINDIG SZÓT EMELT A HAZAI CIGÁNYSÁGÉRT ÉS KÉPVISELTE ÕKET".
KÖZÖSEN INDUL A VÁLASZTÁSOKON AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD, A CÉL A KÖZÖS LISTAÁLLÍTÁS, ÁM ERRÕL KÉSÕBB BELSÕ SZAVAZÁSON DÖNTHETNEK.
A NEM KORMÁNYPÁRTI SZAVAZÓK KÉTHARMADA VOKSOLNA EGY OLYAN BALOLDALI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, AMELYNEK VAN ESÉLYE LEVÁLTANI A FIDESZT - PUBLICUS INTÉZET.
RÉTVÁRI BENCE: 33 EZER FT BÉRPÓTLÉKOT KAPNAK A VÉDÕNÕK NOVEMBER 1-JÉTÕL.
IBOLYA TIBOR: ÚJABB VÁDEMELÉSEK JÖNNEK A QUAESTOR-ÜGYBEN, TÖBB ÜGYRÉSZT IS ELKÜLÖNÍTETTEK A NYOMOZÁS SORÁN - MAGYAR IDÕK.
MAGYARORSZÁG MEGVÉTÓZTA A NATO-UKRAJNA BIZOTTSÁG ÜLÉSÉT AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY MIATT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG NEM TUDJA TÁMOGATNI UKRAJNA INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEIT.
KIRÚGTA A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI ÜGYBE KEVEREDETT FÕRENDEZÕT, MARTON LÁSZLÓT A VÍGSZÍNHÁZ.
MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉSRE TÁRGYALNAK A MÉZRÕL, A MÉHÉSZETEK ÉS A MÉHÉSZEK HELYZETÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓBAN.
24 ÓRA ALATT 400 MILLIMÉTER CSAPADÉK HULLOTT A JAPÁN KIOSHU SZIGETRE A SAOLA TÁJFUN MIATT.
KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL CSEHORSZÁGBAN A TEGNAP ÉJSZAKAI SZÉLVIHAROK MIATT.
MEGTALÁLTÁK A CSÜTÖRTÖKÖN LEZUHANT MI-8-AS OROSZ HELIKOPTER RONCSAIT A SPITZBERGÁKNÁL, 209 MÉTER MÉLYEN A TENGERBEN.
A NORVÉG MENTÕEGYSÉG MÉG KERESI AZ ÖTFÕS SZEMÉLYZETET ÉS A HÁROM UTAST.
"DEMOKRATIKUS ELLENÁLLÁSRA" SZÓLÍTOTT FEL A SPANYOL ALKOTMÁNY 155-ÖS CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMBEN A KATALÁN MINISZTERELNÖK.
A SPANYOL KORMÁNY SZOMBATON MEGKEZDTE A KATALÁN KORMÁNYZATI FELADATOK ÁTVÉTELÉT.
TÖBB SZÁZEZREN TILTAKOZTAK BARCELONÁBAN A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT ELLEN.
MARIANO RAJOY SPANYOL MINISZTERELNÖK KORÁBBAN BEJELENTETTE: A SPANYOL KORMÁNY FELOSZLATJA A KATALÁN KORMÁNYT.
RAJOY: NYUGALMAT KÉREK MINDEN SPANYOLTÓL, A JOGREND HELYRE FOGJA ÁLLÍTANI A TÖRVÉNYESSÉGET KATALÓNIÁBAN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: A MAGYAR KORMÁNY SPANYOLORSZÁG BELÜGYÉNEK TEKINTI A KATALÁN FÜGGETLENSÉG KIKIÁLTÁSÁT.
TRUMP TEGNAP BEJELENTETTE, HOGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATJA A KENNEDY-GYILKOSSÁG TITKOSÍTOTT DOKUMENTUMAIT.
AZ AMERIKAI ELNÖK CSAK AZOKAT AZ IRATOKAT NEM TÁRNÁ A NYILVÁNOSSÁG ELÉ, AMIK MÉG MA IS ÉLÕ SZEMÉLYEK ADATAIT TARTALMAZZÁK.
ELÕSZÖR EMELTEK VÁDAT A TAVALYI AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA TÖRTÉNT OROSZ BEAVATKOZÁS ÜGYÉBEN, RÉSZLETEK NEM ISMERTEK - CNN.
PHENJAN ATOMFENYEGETÉSE EGYRE SÚLYOSABB, DE HA VALÓRA VÁLTJA, HATALMAS VÁLASZCSAPÁSRA SZÁMÍTHAT - KÖZÖLTE AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER.
NYOLC ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY KANADAI PILÓTA, MERT KÉNYSZERLESZÁLLÁS UTÁN EGY MÁZSA KOKAIN KERÜLT ELÕ A GÉPÉBÕL.
FOLYÓBA ZUHANT EGY HINDU ZARÁNDOKOKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁLBAN, LEGKEVESEBB 31 EMBER MEGHALT, 16 MEGSÉRÜLT.
A VIHAROS EREJÛ SZÉL MIATT NEM JÁR A BALATONI KOMP, 135 KM/H-ÁS SZÉLLÖKÉST IS MÉRTEK.
MÁV: JELENTÕS KÉSÉSEKRE KELL SZÁMÍTANI A BP.-GYÕR-HEGYESHALOM VASÚTVONALON, A SZOBI VONALON 10-30 PERCCEL NÕHET A MENETIDÕ A VIHAR MIATT.
TATABÁNYA ÉS SZÁRLIGET KÖZÖTT EGY KIDÕLT FA OKOZ FENNAKADÁST, VÁC ÉS VERÕCE KÖZÖTT PEDIG EGY VONAT ÁRAMSZEDÕJE TÖRT LE.
ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI HAJNALBAN TÖBB EMBERT MEGSZÚRT A VII. KER.-I AKÁCFA UTCÁBAN, MIUTÁN KÉT TÁRSASÁG ÖSSZESZÓLALKOZOTT.