Elfogták a Martonvásárról megszökött fogvatartottat

Makula György elmondta: az éjszakai kutatásban többek között test- és hőkamerákat, illetve két drónt is használtak, a férfi keresésében a büntetés-végrehajtási szervezet 126 munkatársa és öt szolgálati kutya vett részt, a rendőrség is nagy erőkkel segítette a munkát.

