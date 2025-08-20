Keresés

Elfogták a lúgos orvos áldozataként ismert nő zaklatóját

2025. augusztus 20., szerda 11:33 | MTI
rendőrség elfogás fenyegetőzés lúgos orvos

Elfogták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját, miután a 60 éves férfi ismét megfenyegette a nőt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

  • Elfogták a lúgos orvos áldozataként ismert nő zaklatóját

Azt írták, hogy egy férfi kedden kora este megjelent a lúgos orvos áldozataként ismert nő budapesti lakásánál, és kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, megöli.

A fővárosi rendőrök az esetről érkezett bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, de a fenyegetőző férfi már nem volt ott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a zaklató felkutatását, aki azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított emberrel - fogalmaztak.

A 60 éves férfit a rendőrök - a sértett kihallgatását követően - elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását - áll a közleményben.

