Elfogták a csengelei lövöldözés lehetséges elkövetőjét

Az M5-ös autópálya csengelei pihenőhelyénél történt leszámolás során egy 39 éves férfi azonnal életét vesztette, mellette ülő kollégáját jelenleg is a szegedi kórház intenzív osztályán ápolják. A most elfogott férfit a kórházban ápolt áldozat is azonosította egy fénykép alapján.

Az otthonában tartott házkutatás során pedig megtalálták a támadáshoz használt fegyvert, és az akkor viselt ruhákat is. Előzetes letartóztatásba helyezték.

Az ügy további részletei kedden 21 órakor a Riasztásban.