2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Elfogták a csengelei lövöldözés lehetséges elkövetőjét

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 14:16, frissítve: csütörtök 14:49

Az osztrák rendőrség Cobra különleges egysége elfogott egy 52 éves férfit, Bad Ischlben, a kedden történt csongrád megyei lövöldözéssel összefüggésben, tudta meg a Hír TV Riasztás című műsora.
Gyilkosság történt az M5-ös csengelei pihenőjében

Magyar NemzetGyilkosság történt az M5-ös csengelei pihenőjében

Az M5-ös autópálya csengelei pihenőhelyénél történt leszámolás során egy 39 éves férfi azonnal életét vesztette, mellette ülő kollégáját jelenleg is a szegedi kórház intenzív osztályán ápolják. A most elfogott férfit a kórházban ápolt áldozat is azonosította egy fénykép alapján.

Az otthonában tartott házkutatás során pedig megtalálták a támadáshoz használt fegyvert, és az akkor viselt ruhákat is. Előzetes letartóztatásba helyezték.

Az ügy további részletei kedden 21 órakor a Riasztásban.

Hír TVvissza a címlapra
bűncselekményRiasztás

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

„Orbán egy inkompetens, primitív ember”

2

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

3

Hír TV

Napirend előtt Szél Bernadettnek: „Ön sosem képes befogni a száját”

4

Hír TV

Kettős halál egy buszbalesetben

5

Hír TV

Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vontak ki a forgalomból

6

Hír TV

„Borsod meg van halva”