A Századvég üzletágvezetője szerint amennyiben marad az enyhe tél, energiapiaci szempontból a gázbetárolási időszakra is kedvezően hat, tavasztól kevesebb gázra lehet szükség.

Minden eddiginél kedvezőbb bérletkonstrukcióval álltak elő

Május elsejétől minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer használatával teljes vármegyét, sőt akár az egész országot is be lehet utazni vonattal és távolsági busszal, többek között erről is beszélt a miniszterelnök a tegnapi évértékelőn. Orbán szerint javulnak a vidéki mobilitási lehetőségek és az életminőség, ezáltal népszerűbbé válik a környezetbarát kötöttpályás és az autóbuszos közlekedés.