Életmentés: 4 kicsi köszönheti az életét a ráckevei halőröknek

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség hivatásos halőreinek nem feladatuk a kidobott kiskutyák mentése, de természetesen nem mennek el az árva életek mellett. Így volt ez az elmúlt hétvégén is, amikor négy magára hagyott, feltehetően kidobott tacskókeverék-kölyköt találtak az Északi-övcsatornánál. A csöppségek nagyon meg voltak ijedve, az egyik szőrmók még az egyik megmentője ujját is megharapta - írja a Bors.

„A két rájuk találó kollégámat, Kecskés Istvánt és Keidl Mátyást persze ez a kis incidens nem ijesztette el, meg akarták őket menteni a szinte biztos haláltól, pusztulástól" – mesélte a Borsnak Somogyi Zoltán hivatásos halőri csoportvezető. „Kettőt sikerült is megfogniuk, őket betették egy kutyaszállító boxba, és vitték az Ebsegély Alapítvány bankházai telephelyére. A másik kettő elszaladt, nekik tettek ki ételt, hátha visszamennek. Mi, Mándoki Bence kollégámmal második körben mentünk keresni őket, az egyiket sikeresen elkaptuk, már ő is biztonságban és melegben van az alapítványnál. Bevallom, megfordult a fejemben, hogy az egyik kölyköt örökbe fogadom, de van már otthon egy tacskóm és két staffim."

A Ráckevei Duna-ági halőrtől azt is megtudta a Bors, hogy felszerelésükben van chipleolvasó is, aminek nemcsak a rekordhalak hitelesítésénél, hanem az elszökött ebeknél is hasznát veszik. Szilveszter után ennek segítségével több, a petárdázás hangjától megijedt, elszökött kutyust vittek vissza gazdájukhoz. Ha nincs meg a tulajdonos, hívják az Ebsegélyt.

Ripost