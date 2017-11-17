2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Életfogytiglant is kaphat a Teréz körúti robbantó

Hír TV

2017. november 17., péntek 08:45, frissítve: péntek 09:55

A vádemelést napokon belül bejelenti a Központi Nyomozó Főügyészség – írja a Magyar Idők.

Életfogytiglant is kaphat a Teréz körúti robbantó – írja a kormányközeli Magyar Idők. A lap szerint a bűncselekménnyel gyanúsított P. Lászlót várhatóan gyilkossági kísérlettel és terrorcselekmény előkészületével fogják megvádolni. A nyomozók szerint a fiatal volt az, aki tavaly szeptemberben egy házi készítésű robbanószerkezettel két rendőrt megsebesített a fővárosban.

Hír TVvissza a címlapra
Teréz körúti robbantás

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Komoly kritikát kaptak Orbánék a tengerentúlról

2

Szánthó Péter

Poligráffal keresik a panaszkodó tűzoltót

3

Hír TV

Teljes a homály a nyugdíjasoknak ígért pénz körül

4

Zubor Zalán

A régióban egyedül az Orbán-kormány ment bele a kínaiak pocsék üzletébe

5

Hír TV

Korózs: Félrevezette a kormány a nyugdíjasokat

6

Hír TV

Razzia volt a Mall.hu-nál