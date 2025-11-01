Életet követelt a téti lakástűz

Megosztás itt:

Mukics Dániel tájékoztatása szerint kora este jelentették be a katasztrófavédelemhez, hogy a Széchenyi utcában tűz van. Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.

A szóvivő közölte, hogy a tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette.

A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel, a tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet - írta a szóvivő, hozzátéve: a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Az OKF azt tanácsolja, hogy a tüzelőt soha ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében. A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Forrás: MTI

