2025. 11. 01. Szombat
Életet követelt a téti lakástűz

2025. november 01., szombat 21:20 | MTI
Egy nő meghalt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Téten, ahol szombaton tűz keletkezett egy családi házban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint kora este jelentették be a katasztrófavédelemhez, hogy a Széchenyi utcában tűz van. Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában a fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.

A szóvivő közölte, hogy a tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette.

A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel, a tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet - írta a szóvivő, hozzátéve: a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Az OKF azt tanácsolja, hogy a tüzelőt soha ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében. A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

