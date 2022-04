Élete végéig gondozásra szorul óvatlan tolatás miatt

Megosztás itt:

A vádirat szerint a soltvadkerti férfi 2020 júniusában a tanyája melletti szántóföldről úgy indult el áruszállító kisteherautójával, hogy a nála dolgozó család 12 és 7 éves gyermekét a jármű ülések nélküli rakterében szállította. Haladása során a tanya közelében egy dűlőúton megállt, hogy az előzőleg összeszedett elszáradt paradicsomtöveket elszórják. Ekkor a gyermekek a járműről a raktér hátsó ajtaján leszálltak, majd a vádlott rájuk szólt, hogy üljenek oda vissza. A vádlott ezután tolatni kezdett, azonban a zárt rakterű teherautó mögötti területet nem látta be, így nem észlelte, hogy időközben a gyermekek közül csak a nagyobbiknak sikerült visszaülnie, a kisebbik gyermek a rakfelületre csak félig tudott felülni. Emiatt a gépjármű hátsó részével fellökte a 7 éves gyermeket, aki ennek hatására hassal előre a talajra esve a tehergépkocsi alá zuhant. Ezután a jármű mintegy 5-10 km/h sebességgel áthaladt a gyermek teste felett. Mindezt látva a nagyobb testvér sietve öccse után hajolt, ekkor azonban ő is lecsúszott a rakfelületről. A pólója beleakadt egy alkatrészbe, ennek köszönhetően nem esett ő is a jármű alá.

A baleset következtében a 7 éves sértett súlyos, életveszélyes koponyaalapi törést és agykárosodást szenvedett, emiatt önálló életvitelre képtelenné vált, élete végéig gondozásra szorul. Testvére könnyű sérüléseket szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ azon rendelkezését, amely szerint hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az mások közlekedését ne zavarja. Ha mások biztonsága megkívánja, a tolatást végző járművezetőnek arra alkalmas irányító személy közreműködését is igénybe kell vennie.

Az ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

Bács-Kiskun Megyei Főügyészség