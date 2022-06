Eladta a telket, holott nem volt az övé

Megosztás itt:

Fotó: illusztráció

A vádirat szerint a nyergesújfalu horgásztelek használója 2017 őszén megengedte az elkövetőnek, hogy a kerten álló hétvégi házban lakjon, a vádlottnak azonban a telek és az épület felett semmilyen rendelkezési joga nem volt.

A sértett a nyergesújfalui tavak környékén telket szeretett volna vásárolni, ismerősökön keresztül került kapcsolatba az elkövetővel, aki 2019. május 25-én megmutatta a telket sértettnek. Ekkor az elkövető valótlanul azt állította, hogy ő a kert tulajdonosa, és megállapodtak abban, hogy 2.500.000,-Ft-ért eladja a telket sértettnek. A sértett a helyszínen átadott a vádlottnak 600.000,-Ft foglalót, amelyről átvételi elismervényt készítettek. A vádlott, azért, hogy a kert feletti rendelkezési jogával kapcsolatban továbbra is tévedésben tartsa sértettet, 2019. június 5-én internetes alkalmazáson keresztül „Kerthasználati bérleti jogviszony átadása” elnevezésű, hamis és valótlan tartalmú okiratot küldött át sértettnek.

A tévedésben lévő sértett és a vádlott megállapodtak abban, hogy a vételár fennmaradó részét 2019 augusztusában fizetik meg a vádlottnak, azonban a vádlott több alkalommal is kért pénzt sértettől, aki 2019. június 2-án 800 eurót adott át oly módon, hogy a pénzt a sértett ismerőse vitte el a csaló férfinak.

Ezt követően a vádlott a telken lévő szivattyú megjavításának ürügyén 200.000,-Ft-ot kért, és azt állította, hogy a foglalóba beszámítja az összeget, így 2019. június 11-án a sértett az összeget átutalta a vádlott bankszámlájára. A sértett a kert vételár részeként 2019. június 28-án 55.000,-Ft-ot adott át vádlottnak, 2019. július 8-án a sértett felesége 300 eurót adott át a vádlottnak, majd további 30.000,-Ft-ot utalt át neki szintén vételár részként.

Az elkövető 2019. augusztus 10-én a telek után szintén érdeklődő másik házaspárnak is megmutatta a kertet, és azt állította, hogy több érdeklődő is van a telekre. A vádlott megegyezett sértettekkel abban, hogy a kerten álló épületet eladja, valamint a bérleti jogviszonyát átadja nekik 1.800.000,-Ft-ért. A vádlott azért, hogy a kert feletti rendelkezési jogával kapcsolatban megtévessze a sértetteket, ezúttal is a „Kerthasználati bérleti jogviszony átadása” elnevezésű, hamis és valótlan tartalmú okiratot használta fel oly módon, hogy azt megmutatta sértetteknek. A tévedésben lévő sértettek ezen a napon 100.000,-Ft-ot adtak át foglalóként a vádlottnak.

Ezt követően a kert jogos használója 2019. augusztus 11-én az elkövetőt távozásra szólította fel, a vádlott holmiját a nyaralóból kirakta, és közölte a vádlottal, hogy oda nem mehet vissza. Az elkövető ennek ellenére tovább folytatta a sértettekkel megkezdett ügyletet, továbbra is az ingatlan bérlőjeként fellépve, a sértetteket továbbra is tévedésben tartva 2019. augusztus 12-én Dorogon 1.400.000,-Ft vételárrészt vett át a sértettektől. Ezután az elkövető a sértettektől két részletben további 300.000,- Ft-ot vett át.

A vádiratban az ügyészség börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra tett indítványt. Az ügyben az Esztergomi Járásbíróság 2022. június 28-ra tűzött ki tárgyalást.