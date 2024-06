Egyre gyakoribb a gyermekek online szexuális bántalmazása

Közölte: súlyos problémát jelent a felnőttek intim képeivel való visszaélés is. Elsősorban nők képeivel élnek vissza, de egyre több a férfi bejelentő is - jegyezte meg. Tudatta: a hozzájárulás nélkül közétett tartalom kategóriában mind a bejelentésszám, mind az arányszám nőtt a 2022-es adatokhoz képest, utóbbi 10 százalékról 14 százalékra ugrott. A kategórián belül kiemelkedően magas volt az intim képpel történő visszaélések aránya: 2023-ban az ide érkező összes bejelentés harmadát, 32 százalékot, míg 2022-ben 39 százalékot tettek ki - tette hozzá.

