Egyhetes ellenőrzés indul a gyorshajtók kiszűrésére

Magyarországon nagyobb szabadság van, mint az Amerikai Egyesült Államokban - erről beszélt Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján. A családtámogatások kibővítésével párhuzamosan nő a családalapítási kedv és nő a házasságkötések száma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A járvány negyedik hulláma hamarosan Magyarországra ér - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta, az egyetlen hatékony fegyver a vakcina. Fontos lenne, hogy minél többen beoltassák magukat most, amikor még „béke” van, és nem gyorsult be a koronavírus-járvány negyedik hulláma - mondta Rusvai Miklós virológus. Meztelenül üvöltözve, feltehetően ittasan mutogatta magát egy férfi Érd egyik óvodájánál. A DK közeli baloldali polgármester, Csőzik László feljelentés helyett abban látta a megoldást, hogy korlátozta az udvar használatát. A kormány idén is támogatja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő kihelyezett képzéseit, az egyetemek 2021-ben is meghirdetik külhoni képzéseiket - közölte az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Bethesda Gyermekkórház: már a negyedik SMA-betegségben szenvedő gyermek kapta meg az államilag támogatott Zolgensma génterápiás kezelést. Nagy István: a magyar méhészek tudása a sikeres mezőgazdaság alapja, kulcsa, és ezért jár nekik a megkülönböztetett figyelem. A belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus-járvány okozta leállásból, a külföldi vendégek lassabban, de jönnek Magyarországra - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az országok nem azért léptek be az unióba, hogy az EU-biztosok folyton demokratikus cenzúrát gyakoroljanak felettük - mondta Peter Gauweiler, a Keresztényszociális Unió volt alelnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjújában. Kövér László szerint a rendszerváltoztatás kezdete óta nem tapasztalt módon támadás alatt áll a Szent István-i hagyaték: a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami szuverenitás. Magyarország a harmadik a Nikkei japán gazdasági napilap listáján, amely a világ 120 országát rangsorolja aszerint, hogy hol mennyire sikeres a koronavírus-járvány kezelése. Ezrek tüntettek Párizsban és más francia városokban szombaton: ez volt sorozatban a negyedik hétvége, hogy az emberek utcára vonultak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen. Ismét százezer fölé emelkedett a koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma az Egyesült Államokban. A koronavírus-fertőzöttek száma 202,2 millió, az áldozatoké 4,28 millió világszerte. Irak átmenetileg felfüggeszti a fehéroroszországi légi járatokat. Három napon belül már a harmadik afganisztáni tartomány székhelyét vonta uralma alá a tálib mozgalom - jelentették be a helyi hatóságok. Irán visszautasította a G7 vádjait, miszerint felelős lenne a Mercer Street tartályhajó elleni támadásért. Súlyos erdőtüzek pusztítanak Oroszországban, elsősorban a szibériai régióban; összesen 3 millió hektárnyi terület áll lángokban. Változatlan intenzitással tomboltak az erdőtüzek Görögország több térségében. Veszélyesen rossz minőségű a levegő a görög fővárosban, Athénban a város körüli erdőtüzek miatt. Tízezrek tüntettek szombaton Argentínában a szegénység ellen. Nigériában egy újabb chiboki lány szabadult ki hét évvel elhurcolását követően. Nem tudott kőzetmintát venni és a gyűjtőcsőbe tárolni a Perseverance marsjáró, amely pénteken fúrta meg először a vörös bolygó talaját, hogy kőzetet gyűjtsön - derült ki a Földre küldött adatokból. Több ezer körbála gyulladt ki Cegléd határában, a 4-es főút közelében vasárnapra virradó éjszaka - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. Már több mint egymillióan utaztak a Balatonra a MÁV járatain az idei főszezonban - emelte ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán. Ma kezdődik a Rákóczi Szövetség külhoni magyar diákok számára indított sátroaljaújhelyi anyanyelvi és székesfehérvári színjátszótábora. Személyautóval ütközött és meghalt egy motoros a 37-es úton Sárospataknál. Négy autó ütközött össze az M7-es autópálya 73-as kilométerénél a főváros felőli oldalon. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Torlódás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Teljesítményfokozókkal üzletelőket fogtak el a rendőrök. Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán. Olimpiai bronzérmet szerzett a magyar férfi vízilabda-válogatott. Sorozatban harmadszor aranyérmes a női kajak négyes, Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok. Bronzérmes a női vízilabda-válogatott. A férfiaknál a tiszaújvárosi, a nőknél a házigazda csapat nyerte a triatlonváltók Pécsen megrendezett országos bajnokságát. Majd hétezren vettek részt a 39. Lidl Balaton-átúszáson.